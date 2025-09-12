Xabi Alonso ma problem. Poważna kontuzja stopera Realu

20:46, 12. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Real Madryt / Cadena COPE

Antonio Rudiger nabawił się kontuzji mięśnia prostego uda w lewej nodze - informuje Real Madryt. Taki uraz 32-letniego stopera może wiązać się z trzymiesięczną pauzą.

Xabi Alonso
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Antonio Rudiger może pauzować nawet przez trzy miesiące

Real Madryt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o stanie zdrowia Antonio Rudigera. Z raportu medycznego wynika, że 32-letni obrońca nabawił się kontuzji mięśnia prostego uda w lewej nodze. To już trzeci poważny uraz niemieckiego stopera w bieżącym roku, co budzi spory niepokój zarówno w sztabie szkoleniowym, jak i wśród kibiców. Rudiger od momentu dołączenia do drużyny Królewskich uchodził za jeden z filarów defensywy, dlatego jego absencja może okazać się bardzo dużym problemem.

Jak podaje stacja radiowa „Cadena COPE”, 32-letni zawodnik może wypaść z gry nawet na trzy miesiące. To fatalna wiadomość dla trenera Realu Madryt – Xabiego Alonso – który będzie miał ograniczone pole manewru w formacji defensywnej. Kontuzja tak kluczowego piłkarza znacznie komplikuje plany szkoleniowca, szczególnie że okienko transferowe już się zamknęło i klub nie będzie mógł natychmiast sprowadzić zastępcy. Wobec tego Alonso jest zmuszony polegać na dostępnych zawodnikach oraz piłkarzach z zespołu rezerw.

Antonio Rudiger to jeden z najbardziej doświadczonych niemieckich obrońców ostatnich lat. W trakcie swojej kariery reprezentował takie kluby jak VfB Stuttgart, AS Roma czy Chelsea. Największe sukcesy odnosił jednak w barwach Realu Madryt, zdobywając między innymi Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii oraz dwa Superpuchary Europy. Na poziomie reprezentacyjnym rozegrał 81 spotkań dla swojej drużyny narodowej, występując na mistrzostwach świata i Europy. Jego doświadczenie oraz waleczność zawsze były nieocenione, więc uraz cenionego stopera stanowi poważny cios dla wicemistrzów La Ligi.

