Nabytek Realu Madryt wskazał najlepszego na świecie. Wcale nie Ronaldo

17:20, 14. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  RM TV

Real Madryt zaprezentował swojego nowego piłkarza. Franco Mastantuono odpowiadał na pytania dziennikarzy. Wskazał też najlepszego gracza na świecie.

Francu Mastantuono
fot. Sipa US Na zdjęciu: Francu Mastantuono

Mastantuono docenia Messiego. Wyjaśnia, dlaczego

Real Madryt tego lata skupił się nie tylko na wzmocnieniach defensywy. Hiszpański gigant wygrał również rywalizację o utalentowanego piłkarza River Plate. Franco Mastantuono był rozchwytywany przez najlepsze kluby w Europie i ostatecznie zdecydował się na dołączenie do Królewskich. Jego przeprowadzka została sfinalizowana dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata i osiemnastych urodzinach. Real wydał na ten transfer 45 milionów euro.

W czwartek Mastantuono został zaprezentowany w siedzibie Realu Madryt. Klub ma na niego konkretny plan i nie zamierza wypożyczać – od pierwszego dnia Argentyńczyk ma dołączyć do pierwszej drużyny i trenować pod okiem Xabiego Alonso. Szkoleniowiec widzi w nim wielki potencjał i wierzy, że będzie poważnym wzmocnieniem.

Podczas prezentacji Mastantuono zmierzył się z pytaniami dziennikarzy. Odpowiedział także, kto jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie. Mimo transferu do Realu Madryt, wskazał Leo Messiego, a nie Cristiano Ronaldo.

– Było pięknie oglądać Argentyńczyków w Realu Madryt. (…) A przy tym dla mnie najlepszym piłkarzem na świecie jest Messi. Jestem Argentyńczykiem i myślę, że w tych ostatnich latach najlepszym piłkarzem jest on. Nie mam tu nic więcej do dodania – wyjaśnił 18-letni pomocnik.