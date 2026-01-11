Real Madryt – Barcelona: przewidywane składy na El Clasico

FC Barcelona - Real Madryt to para finałowa Superpucharu Hiszpanii. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00. Sprawdź przewidywane składy na El Clasico.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real – Barcelona: przewidywane składy na El Clasico

FC Barcelona i Real Madryt to finaliści tegorocznego Superpucharu Hiszpanii. Katalończycy pokonali w półfinale Athletic Bilbao (5:0), a Real Madryt wygrał derby z Atletico Madryt (2:1). W niedzielę 11 stycznia 2026 roku czeka nas zatem drugie w tym sezonie El Clasico.

Dla kibiców najważniejszą informacją jest fakt, że w obu drużynach nie ma większych problemów zdrowotnych. Co prawda pod znakiem zapytania stał występ dwóch piłkarzy Los Blancos. Natomiast badania nie wykazały żadnych urazów. Tak więc zarówno Rodrygo, jak i Antonio Rudiger mają znaleźć się w wyjściowej jedenastce Realu Madryt. Według przewidywań hiszpańskich mediów Xabi Alonso nie dokona żadnych zmian w składzie. Jedenastka, jaką wybierze na El Clasico, ma być taka sama jak w półfinałowym meczu z Atletico.

W Barcelonie największą zagwozdką jest pozycja napastnika. Przed półfinałem eksperci spodziewali się, że w składzie znajdzie się Robert Lewandowski. Natomiast decyzją Hansiego Flicka całe spotkanie rozegrał Ferran Torres. W finale Superpucharu Hiszpanii szkoleniowiec również ma wystawić od początku rywala reprezentanta Polski. Jedyną zmianą ma być powrót Lamine Yamala, którego w półfinale z Athletic Bilbao zastąpił Roony Bardghji.

Przewidywane składy na El Clasico:

Real Madryt: Courtois – Carreras, Rudiger, Asencio, Valverde – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Vinicius, Gonzalo, Rodrygo

FC Barcelona: Garcia – Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde – De Jong, Pedri, Fermin – Raphinha, Torres, Yamal