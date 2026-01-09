Niepokój w Realu Madryt! Dwie gwiazdy mogą nie zagrać w El Clasico

Real Madryt pokonał w półfinale Atletico Madryt (2:1) i awansował do finału Superpucharu Hiszpanii. O trofeum zagrają z FC Barceloną. Jak donosi The Athletic w meczu mogą nie wystąpić dwie gwiazdy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rudiger i Rodrygo mogą nie zagrać w finale Superpucharu Hiszpanii

Real Madryt i FC Barcelona po raz czwarty z rzędu zmierzą się w bezpośrednim meczu, którego stawką będzie Superpuchar Hiszpanii. Królewscy pokonali w półfinale Atletico Madryt (2:1), a Duma Katalonii zmiażdżyła Athletic Bilbao (5:0). Spotkanie o trofeum odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na stadionie w Dżuddzie.

W obozie Los Blancos po półfinale radość ze zwycięstwa przyćmiła informacja o problemach zdrowotnych dwóch zawodników. Okazuje się, że pod znakiem zapytania stoi występ Antonio Rudigera i Rodrygo. Obaj w poprzednim meczu rozpoczęli w wyjściowej jedenastce.

Rudiger opuścił boisko w 69. minucie z grymasem bólu na twarzy. Z kolei Rodrygo zagrał 87 minut i zdobył bramkę. Brazylijczyk opuścił murawę ze względu na uraz po starciu z Julianem Alvarezem. Więcej o stanie zdrowia obu zawodników będzie wiadomo po badaniach.

Co ciekawe w hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia, że na finał może wrócić Kylian Mbappe. Francuz został w Madrycie, gdzie kontynuował proces powrotu do zdrowia. Mimo to panuje przekonanie, że w sobotę dołączy do zespołu w Arabii Saudyjskiej.

Podczas ostatnich finałów Superpucharu Hiszpanii dwukrotnie lepsza była Barcelona, wygrywając w 2023 i 2025 roku. Real Madryt ostatni raz triumfował w 2024 roku.