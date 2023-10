Fermin Lopez zachwycił Xaviego Hernandeza podczas presezonu i teraz jest członkiem pierwszego zespołu. 20-latek przyznał, że w przeszłości chciał go sprowadzić Real Madryt, ale natychmiast odmówił.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez trafił do szkółki Barcelony w wieku 13 lat

Na początku tego sezonu zaczął przebijać się do pierwszej drużyny Blaugrany

20-latek przyznał, że w przeszłości chciał go Real Madryt

“Nie spodziewałem się, że przebiję się do pierwszej drużyny”

Fermin Lopez jest jedną z rewelacji początku sezonu FC Barcelony. 20-latek pokazał się świetnie już podczas presezonu, gdy strzelił piękną bramkę Realowi Madryt. W ostatnim czasie pomocnik dostaje coraz więcej minut. Cieszy się zaufaniem Xaviego i wykorzystuje problemy kadrowe drużyny.

– Nie spodziewałem się, że uda mi się przebić do pierwszego składu. Zawsze wykonywałem jednak wielką pracę i teraz otrzymuję za to nagrodę. Real Madryt kiedyś o mnie pytał, ale ja zawsze chciałem grać tylko dla Barcelony. Mój ojciec nigdy nie mówił mi, które drużyny są mną zainteresowane. Pewnego dnia zapytał mnie jednak, co zrobię, gdy przyjdzie po mnie Barca. Odparłem, że natychmiast się tam przeniosę – wyznał młody Hiszpan.

Fermin Lopez rozegrał w tym sezonie już sześć spotkań dla Blaugrany. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

