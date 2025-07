Real Madryt chce przełożyć pierwszy mecz La Ligi. Oto powód

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mecz Real – Osasuna może zostać przełożony na prośbę Królewskich

Real Madryt pomiędzy zakończeniem rozgrywek ligowych a startem Klubowych Mistrzostw Świata miał tylko trzy tygodnie. W tym czasie zawodnicy udali się na krótkie wakacje, po czym wrócili do zajęć pod okiem nowego trenera. Od 1 czerwca za wyniki zespołu odpowiada Xabi Alonso. Pod wodzą hiszpańskiego taktyka Królewscy dotarli już do półfinału klubowego mundialu.

Jeśli zagrają w finale, to decydujące spotkanie Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w niedzielę (13 lipca). Od poniedziałku gracze Los Blancos znów udadzą się na wakacje, aby odpocząć po ciężkim sezonie. Plan zakłada, że na urlopach spędzą nieco ponad dwa tygodnie, więc na pierwszym treningu w Valdebebas stawią się dopiero w piątek (1 sierpnia).

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Oznacza to, że na przygotowania do sezonu 2025/2026 będą mieli jedynie dwa tygodnie. Już 19 sierpnia zaplanowano pierwszy mecz ligowy, w którym przeciwnikiem Królewskich będzie Osasuna. W związku z tym Real Madryt poprosi La Ligę o przełożenie spotkania. Oficjalnym powodem jak informuje serwis Cope ma być zbyt krótki czas na odpowiednie przygotowanie do wznowienia rozgrywek.

W poprzednim sezonie Real Madryt zajął 2. miejsce w lidze za plecami Barcelony. Ponadto zespół Carlo Ancelottiego przegrał z Katalończykami finał Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. Z kolei w Lidze Mistrzów wyeliminował ich Arsenal na etapie ćwierćfinału.