Real Madryt miażdży konkurencję! Nowe dane Opty nie pozostawiają złudzeń

Real Madryt wykonał kolejny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii. Tymczasem ciekawie prezentuje się analiza Opty, dotycząca szans na wygranie La Liga przez poszczególne ekipy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real zdecydowanym faworytem do mistrzostwa Hiszpanii

Real Madryt odniósł cenne zwycięstwo w El Clasico przeciwko FC Barcelonie. Królewscy wygrali jednym golem (2:1) po trafieniach Kyliana Mbappe i Jude’a Bellinghama. Tymczasem ciekawe zestawienie zostało przygotowane przez serwis Opta. Można się z niego dowiedzieć, jak wyglądają procentowo szanse poszczególnych drużyn na wygranie La Liga w kampanii 2025/2026.

Źródło podaje, że zdecydowanym faworytem jest Real. Szanse na sukces Królewskich znany serwis statystyczny szacuje na 68,9 procent. Dla porównania, tylko 27,9 procent wynosi prawdopodobieństwo, że po mistrzostwo Hiszpanii sięgnie FC Barcelona. Z kolei szanse Atletico Madryt oceniono zaledwie na 3,4 procent.

Na dziś Real jest liderem tabeli ligi hiszpańskiej, mając pięć oczek więcej od Barcy. Los Blancos zgromadzili 27 punktów, podczas gdy Katalończycy legitymują się bilansem 22 oczek. Los Colchoneros zajmują natomiast dopiero piątą pozycję z dorobkiem 16 punktów.

Tymczasem w najbliższy weekend Królewscy zmierzą się w roli gospodarza z Valencią. Mecz zaplanowano na 1 listopada o godzinie 21:00. Z kolei Barcę dzień później czeka potyczka z Elche. Przy okazji tego starcia w kadrze Realu ma być już obecny Robert Lewandowski. Atlético natomiast czeka mecz z Sevillą, który odbędzie się w sobotę o godzinie 16:15.

