Real Madryt – Barcelona: oficjalne składy na El Clasico

Real Madryt i FC Barcelona skrzyżują rękawice już o 16:15. Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy desygnowane do gry przez obu szkoleniowców.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal oraz Vinicius Junior

Oficjalne składy na mecz Real Madryt i FC Barcelona

W niedzielne popołudnie wszystkie oczy piłkarskie świata będą zwrócone na Estadio Santiago Bernabeu. To właśnie na tym obiekcie dojdzie do spotkania, w którym Real Madryt przed własną publicznością podejmie FC Barcelonę. Oba zespoły przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach, odnosząc w tygodniu zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Królewscy pokonali Juventus 1:0, natomiast drużyna Hansiego Flicka rozgromiła Olympiakos Pireus rezultatem 6:1.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy desygnowane do gry przez obu szkoleniowców. W zespole gospodarze zobaczymy w ataku duet Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Za ofensywę FC Barcelony będą odpowiadali Marcus Rashford, Ferran Torres oraz oczywiście Lamine Yamal. To zdecydowanie najmocniejsze składy, jakie mogli posłać do boju obaj trenerzy.

Real Madryt: Courtois – Valverde, Huijsen, Militao, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham – Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong, Fermin Lopez – Rashford, Ferran, Lamine Yamal

Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona rozpocznie się już o 16:15. Arbitrem hitowego spotkania będzie Cesar Soto Grado. Przeczytaj też artykuł na temat gdzie oglądać El Clasico.