El Clasico: transmisja za darmo
Jak obejrzeć niedzielne El Clasico? Jednym ze sposobów na obejrzenie meczu za darmo jest skorzystanie z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem GOAL oraz zagrać dowolny zakład za przynajmniej 2 zł.
Rejestracja i zdobycie dostępu zajmie Ci maksymalnie kilka minut, więc zdążysz nawet już po pierwszym gwizdku.
Jak oglądać El Clasico za darmo?
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link).
- Postaw dowolny zakład na dowolny mecz,
- Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz spotkanie Real – Barcelona.
El Clasico: gdzie obejrzeć?
Niedzielne El Clasico można obejrzeć w telewizji na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1. Ponadto transmisja będzie dostępna online poprzez serwisy streamingowe Canal+ Online oraz elevensports.pl.
Inną darmową opcją jest usługa STS TV, która transmituje wszystkie spotkania Realu i Barcelony w sezonie 2025/2026. Po rejestracji u bukmachera wystarczy postawić dowolny zakład. STS TV umożliwia wygodne oglądanie na komputerze, tablecie i telefonie.
El Clasico: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Real 46%
- Barcelona 50%
- Padnie remis 3%
224+ Votes
El Clasico: zapowiedź hitu Real – Barcelona
Wielkie El Clasico Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. To hit 10. kolejki hiszpańskiej La Ligi.
Pojedynek ten jest nie tylko walką o ligowe punkty i pozycję w tabeli, ale przede wszystkim starciem o globalny prestiż w świecie futbolu. Królewscy pragną odwrócić narrację po serii porażek w Klasykach z poprzedniego sezonu, podczas gdy Barcelona będzie dążyć do utrzymania korzystnego bilansu.
Niedzielne El Clasico (26 października) można obejrzeć za darmo w STS TV.
Transmisja El Clasico w TV będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1.
Początek niedzielnego El Clasico zaplanowano na godzinę 16:15. Transmisja w telewizji rozpocznie się tradycyjnie nieco wcześniej.
