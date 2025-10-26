Pierwsze El Clasico w tym sezonie pomiędzy Realem Madryt i FC Barceloną rozegrane zostanie w niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o 16:15. Sprawdzamy gdzie oglądać El Clasico, także za darmo.

El Clasico: transmisja za darmo

Jak obejrzeć niedzielne El Clasico? Jednym ze sposobów na obejrzenie meczu za darmo jest skorzystanie z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem GOAL oraz zagrać dowolny zakład za przynajmniej 2 zł.

Rejestracja i zdobycie dostępu zajmie Ci maksymalnie kilka minut, więc zdążysz nawet już po pierwszym gwizdku.

Jak oglądać El Clasico za darmo?

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link). Postaw dowolny zakład na dowolny mecz, Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz spotkanie Real – Barcelona.

El Clasico: gdzie obejrzeć?

Niedzielne El Clasico można obejrzeć w telewizji na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1. Ponadto transmisja będzie dostępna online poprzez serwisy streamingowe Canal+ Online oraz elevensports.pl.

Inną darmową opcją jest usługa STS TV, która transmituje wszystkie spotkania Realu i Barcelony w sezonie 2025/2026. Po rejestracji u bukmachera wystarczy postawić dowolny zakład. STS TV umożliwia wygodne oglądanie na komputerze, tablecie i telefonie.

El Clasico: kto wygra?

El Clasico: zapowiedź hitu Real – Barcelona

Wielkie El Clasico Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. To hit 10. kolejki hiszpańskiej La Ligi.

Pojedynek ten jest nie tylko walką o ligowe punkty i pozycję w tabeli, ale przede wszystkim starciem o globalny prestiż w świecie futbolu. Królewscy pragną odwrócić narrację po serii porażek w Klasykach z poprzedniego sezonu, podczas gdy Barcelona będzie dążyć do utrzymania korzystnego bilansu.

El Clasico gdzie oglądać za darmo? Niedzielne El Clasico (26 października) można obejrzeć za darmo w STS TV. Usługa bukmachera wymaga jedynie rejestracji i postawienia dowolnego zakładu. El Clasico gdzie transmisja TV? Transmisja El Clasico w TV będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1. Kiedy i o której El Clasico? Początek niedzielnego El Clasico zaplanowano na godzinę 16:15. Transmisja w telewizji rozpocznie się tradycyjnie nieco wcześniej.

