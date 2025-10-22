Arda Guler pod wodzą Xabiego Alonso staje się czołową postacią Realu Madryt. Szkoleniowiec jest zachwycony umiejętnościami pomocnika i porównuje go do dwóch wielkich piłkarzy.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Guler kluczowy dla Realu. Alonso jest zachwycony

Real Madryt przeszedł spore zmiany pod wodzą Xabiego Alonso. Szkoleniowiec odważniej postawił na zawodników, którzy za kadencji Carlo Ancelottiego nie byli zbyt ważni dla zespołu. Na zmianie trenera skorzystał przede wszystkim Arda Guler, który wywalczył miejsce w pierwszym składzie, a nawet stał się kluczową postacią Królewskich w drugiej linii.

20-letni Turek gra regularnie i odwdzięcza się za zaufanie świetnymi występami. W samej lidze ma na koncie trzy bramki oraz cztery asysty, a do tego dołożył jedną asystę w Lidze Mistrzów. Media zachwycają się jego współpracą z Kylianem Mbappe, która stale wchodzi na wyższy poziom.

Sufit Gulera jest bardzo wysoko. Alonso zdaje sobie sprawę z jego wielkiego potencjału i nie zamierza go hamować. Pytany o umiejętności reprezentanta Turcji twierdzi, że ten jest połączeniem dwóch znanych piłkarzy Realu Madryt – Mesuta Ozila oraz Gutiego.

– Uważam, że Guler jest połączeniem Ozila i Gutiego. Guti potrafił budować akcje, ale też grać bliżej napastnika, zagrać piłkę, której na pierwszy rzut oka nie widać. Mesuta wspominam świetnie. Im więcej Arda uczestniczy w grze, tym lepiej wyglądają nasze akcje. Trzeba go dalej popychać i towarzyszyć mu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego pracy, dojrzewania i rosnącego znaczenia w naszym graniu, a całe otoczenie również jest tu istotne – tak swojego podopiecznego ocenił szkoleniowiec Królewskich.