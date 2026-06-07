Delap może zmienić drużynę wewnątrz Londynu. Jest zainteresowanie

14:22, 7. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  talkSPORT

Liam Delap znajduje się na wylocie z Chelsea. 23-letni napastnik może jednak zostać w Londynie, ponieważ zainteresował się nim Fulham - donosi stacja radiowa talkSPORT.

Liam Delap
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Fulham zagiął parol na Liama Delapa

Liam Delap okazał się dużym rozczarowaniem po transferze do Chelsea. 23-letni napastnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i wszystko wskazuje na to, że już podczas letniego okienka transferowego opuści Stamford Bridge. Władze londyńskiego klubu nie wiążą z nim długoterminowych planów, dlatego rozważają umieszczenie go na liście transferowej. Mimo nieudanego pobytu w ekipie The Blues, młody snajper wciąż cieszy się zainteresowaniem na rynku i niewykluczone, że pozostanie na boiskach Premier League.

Jak informuje brytyjska stacja radiowa „talkSPORT”, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Anglika jest Fulham. Zespół z Craven Cottage chce wzmocnić swoją formację ofensywną przed rozpoczęciem nowego sezonu, dlatego uważnie monitoruje sytuację Delapa. Działacze stołecznego klubu wierzą, że napastnik w odpowiednim otoczeniu będzie w stanie wrócić do wysokiej dyspozycji. Co ciekawe, ewentualna przeprowadzka oznaczałaby dla zawodnika pozostanie w Londynie, ponieważ oba kluby mają swoje siedziby w stolicy Anglii.

Delap reprezentuje barwy Chelsea od czerwca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z Ipswich Town, gdzie przeżywał najlepszy okres swojej dotychczasowej kariery. W minionym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi obecnie około 28 milionów euro. Kontrakt angielskiego napastnika z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

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