Mike Maignan odejdzie z Milanu? Gigant znowu o niego zabiega

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea ponownie zwróciła uwagę Mike’a Maignana

Mike Maignan bez wątpienia należy do grona najlepszych bramkarzy w Europie. Nic więc dziwnego, że 30-letni golkiper od dłuższego czasu znajduje się na radarze największych klubów Starego Kontynentu. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje sugerujące, że zainteresowanie reprezentantem Francji wykazuje między innymi Juventus. Turyńczycy nie są jednak jedynym zespołem monitorującym sytuację doświadczonego zawodnika. O podpis gwiazdy Milanu może rozegrać się bardzo interesująca walka pomiędzy europejskimi potentatami.

Według doniesień Ekrema Konura do grona zainteresowanych dołączyła również Chelsea. Londyńczycy próbowali sprowadzić Maignana już podczas poprzednich okienek transferowych, jednak wówczas nie udało się osiągnąć porozumienia. Teraz sytuacja może wyglądać inaczej, a klub ze Stamford Bridge ponownie rozważa podjęcie działań w sprawie transferu francuskiego bramkarza. Sam zawodnik ma być otwarty na przenosiny do Premier League, a Chelsea wciąż poszukuje golkipera, który zagwarantuje drużynie najwyższy poziom między słupkami.

Mike Maignan swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w Paris Saint-Germain, lecz prawdziwy przełom zanotował w Lille. W sezonie 2020/2021 był jednym z kluczowych architektów sensacyjnego mistrzostwa Francji. Latem 2021 roku trafił do Milanu za około 15 milionów euro i szybko wyrósł na jednego z liderów Rossonerich. W barwach włoskiego giganta rozegrał dotychczas 204 spotkania oraz wywalczył mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022. Na swoim koncie ma także 39 występów w reprezentacji Francji. Jego wartość rynkowa wynosi 20 milionów euro.