Real ma problem. Dwóch ważnych graczy kontuzjowanych

Real Madryt ma problem z dwiema kontuzjami po derbach Madrytu. Murawę z urazami opuścili Eder Militao oraz Dani Carvajal, o czym poinformował Guillermo Rai z "The Athletic".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt z dwiema kontuzjami po derbach

Real Madryt przegrał w sobotnich derbach Madrytu aż 2:5 z zespołem Atletico Madryt. Królewscy w tym starciu z pewnością liczyli na więcej, bowiem w ostatnim czasie gra i ogólnie forma zespołu Xabiego Alonso była bardzo dobra i kolejne zwycięstwo w La Liga umocniłoby ich na fotelu lidera tabeli ligi hiszpańskiej. Stało się jednak inaczej, ale być może nie to będzie jedynym problemem po tym meczu.

Według informacji, które przekazał Guillermo Rai z „The Athletic”, Real Madryt po tym starciu zmierzyć będzie musiał się z dwoma kontuzjami poważnych graczy. Chodzi o Daniego Carvajala oraz Edera Militao. Obaj musieli opuścić boisko już w trakcie meczu. Reprezentant Brazylii ze wzglądu na problemy ze stawem skokowym, a prawy obrońca Los Blancos przez problem w prawej nodze.

Eder Militao w tym sezonie rozegrał dla Królewskich siedem spotkań i zdobył w nich jednego gola. Z pewnością jest to bardzo ważny punkt defensywny oraz całego zespołu. Podobnie sprawa ma się z Danim Carvajalem, który do tej pory wystąpił w ośmiu potyczkach.

Zobacz także: Siedem goli w derbach Madrytu! Co za występ mistrza świata