Real czeka na jego powrót. Już niedługo wzmocni drużynę

Eder Militao spędził część treningu z resztą drużyny. Real Madryt liczy, że będzie do dyspozycji Alvaro Arbeloi już po przerwie reprezentacyjnej. Brazylijczyk pauzuje od grudnia.

Militao wraca do zdrowia. Arbeloa będzie mógł na niego liczyć

Real Madryt szykuje się do kluczowej fazy sezonu. Po wyeliminowaniu Manchesteru City awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z kolejnym gigantem – Bayernem Monachium. Królewscy niedawno przechodzili przez trudny okres, ale udało im się wyjść z niego bez szwanku. Wciąż pozostają w grze o Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii, choć w ligowej tabeli muszą spoglądać na plecy liderującej Barcelony.

Alvaro Arbeloa nie ma łatwego zadania, bowiem wielu zawodników Realu pauzuje z powodu problemów zdrowotnych. W rywalizacji z Manchesterem City nie mógł liczyć chociażby na Jude Bellinghama, Rodrygo, Kyliana Mbappe czy Edera Militao. Do grona kontuzjowanych dołącza teraz Thibaut Courtois, natomiast Militao lada moment powinien być do dyspozycji szkoleniowca.

Brazylijski stoper pauzuje od grudnia 2025 roku, kiedy to naderwał mięsień w lewym udzie, przy okazji uszkadzając ścięgno. Brał natomiast udział w czwartkowym treningu, wykonując część ćwiczeń z resztą drużyny. Real Madryt liczy, że Militao wróci do pełnej sprawności zaraz po marcowej przerwie reprezentacyjnej i wzmocni zespół już przy okazji dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

🚨 JUST IN: Real Madrid hope Eder Militão will be recovered from his injury after the international break. @SQuirante

Oprócz Militao, do zdrowia wraca też Bellingham.