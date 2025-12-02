Real chce zatrudnić legendarnego trenera. Mbappe mówi „nie”

Kylian Mbappe sprzeciwia się ewentualnej zmianie trenera w Realu Madryt. Według doniesień "El Nacional" napastnik broni Xabiego Alonso, mimo coraz większej krytyki pod adresem szkoleniowca.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wspiera Alonso i odrzuca pomysł zatrudnienia Kloppa

Kylian Mbappe jasno opowiada się za Xabim Alonso. Trener Realu Madryt znalazł się pod presją po słabszych wynikach, a część zawodników nie zaakceptowała jego metod pracy. Styl szkoleniowca jest wymagający i bliższy podejściu Jose Mourinho niż Carlo Ancelottiego. Alonso wprowadził surowy kodeks zachowania i większą odpowiedzialność za pressing. To nie spodobało się kilku liderom szatni.

Krytyczne głosy pojawiły się ze strony Fede Valverde, Viniciusa Juniora oraz Jude’a Bellinghama. Ferland Mendy, Brahim Diaz i Rodrygo również stracili status podstawowych zawodników. Mimo tego wielu piłkarzy docenia pracę Alonso i wierzy, że zasługuje na zaufanie. Real rozpoczął sezon znakomicie, a dopiero ostatnia seria słabszych wyników wywołała niepokój.

Kylian Mbappe jest jednym z największych zwolenników Alonso. Zawodnik zbudował z trenerem dobrą relację od pierwszego spotkania. Szkoleniowiec jasno przekazał mu, że będzie jedyną gwiazdą zespołu i otrzyma przywileje, których wcześniej nie miał. Dla Mbappe było to ważne, ponieważ w przeszłości czuł się traktowany tak samo jak pozostali gracze, co nie odpowiadało jego roli w drużynie.

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje o możliwym zatrudnieniu Jurgena Kloppa jako ewentualnego następcy Alonso. Niemiec budzi zainteresowanie zarządu i mógłby stać się kandydatem, który poniesie kibiców. Mbappe odrzuca jednak ten pomysł. Według doniesień nie chce żadnych zmian na ławce i domaga się kontynuacji projektu.

Zobacz również: FC Barcelona i Real Madryt powalczą o gwiazdę wartą 70 mln euro