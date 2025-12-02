Florentino Perez wybrał faworyta na nowego trenera Realu!

Real Madryt, jeśli wyniki nie ulegną poprawie, może zdecydować się na zmianę trenera. Florentino Perez ma faworyta do roli następcy Xabiego Alonso. Jak twierdzi serwis Don Balon jest nim Jurgen Klopp.

Klopp faworytem Pereza na stanowisko trenera Realu Madryt

Real Madryt zremisował każdy z trzech ostatnich meczów w lidze. Punkty zgubili z drużynami, które są zdecydowanie niżej notowane, czyli Rayo Vallecano, Girona czy Elche. Seria spotkań bez zwycięstwa kosztowała ich również utratę 1. miejsca w tabeli La Liga.

Słaba postawa zespołu w ostatnich tygodniach sprawiła, że w Hiszpanii zrobiło się głośno na temat przyszłości Xabiego Alonso. Pojawiły się doniesienia, że szkoleniowiec może stracić pracę, jeśli nie naprawi aktualnej sytuacji. Co więcej, z powrotem do Madrytu łączono nawet Zinedine’a Zidane’a. Prezydent klubu, czyli Florentino Perez ma jednak innego kandydata, który uważany jest za faworyta.

Z informacji serwisu Don balon wynika, że Perez na stanowisku trenera Realu widziałby Jurgena Kloppa. Działacz wierzy, że jest w stanie przekonać Niemca do powrotu na ławkę trenerską. Przypomnijmy, że 58-latek w ubiegłym roku opuścił Liverpool, kończąc karierę trenera. Aktualnie pracuje w koncernie Red Bull, gdzie odpowiada za wszystkie kluby z rodziny giganta branży napojów energetycznych.

Klopp ma być idealną osobą, aby naprawić sytuację Realu. Nie chodzi jedynie o wyniki, ale także relacje w drużynie. Obecnie szatnia Królewskich wydaje się podzielona na dwie grupy. Ponadto wielu zawodników nie jest zadowolonych z pobytu w klubie.