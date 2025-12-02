Florentino Perez wybrał faworyta na nowego trenera Realu!

Klopp faworytem Pereza na stanowisko trenera Realu Madryt
Real Madryt zremisował każdy z trzech ostatnich meczów w lidze. Punkty zgubili z drużynami, które są zdecydowanie niżej notowane, czyli Rayo Vallecano, Girona czy Elche. Seria spotkań bez zwycięstwa kosztowała ich również utratę 1. miejsca w tabeli La Liga.
Słaba postawa zespołu w ostatnich tygodniach sprawiła, że w Hiszpanii zrobiło się głośno na temat przyszłości Xabiego Alonso. Pojawiły się doniesienia, że szkoleniowiec może stracić pracę, jeśli nie naprawi aktualnej sytuacji. Co więcej, z powrotem do Madrytu łączono nawet Zinedine’a Zidane’a. Prezydent klubu, czyli Florentino Perez ma jednak innego kandydata, który uważany jest za faworyta.
Z informacji serwisu Don balon wynika, że Perez na stanowisku trenera Realu widziałby Jurgena Kloppa. Działacz wierzy, że jest w stanie przekonać Niemca do powrotu na ławkę trenerską. Przypomnijmy, że 58-latek w ubiegłym roku opuścił Liverpool, kończąc karierę trenera. Aktualnie pracuje w koncernie Red Bull, gdzie odpowiada za wszystkie kluby z rodziny giganta branży napojów energetycznych.
Klopp ma być idealną osobą, aby naprawić sytuację Realu. Nie chodzi jedynie o wyniki, ale także relacje w drużynie. Obecnie szatnia Królewskich wydaje się podzielona na dwie grupy. Ponadto wielu zawodników nie jest zadowolonych z pobytu w klubie.