Real błyszczy bez Mbappe! Arbeloa: potrzebujemy tego

Real Madryt w sobotni wieczór rozbił Elche 4-1. Mimo nieobecności Kyliana Mbappe, drużyna radzi sobie bardzo dobrze. Alvaro Arbeloa wierzy, że będzie tak również po powrocie Francuza.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa i Kylian Mbappe

Mbappe niepotrzebny? Arbeloa czeka na jego powrót

Real Madryt zanotował kolejny świetny występ, tym razem ogrywając w lidze Elche aż 4-1. Kolejnego gola dołożył Federico Valverde, a oprócz niego do siatki trafiali też Antonio Rudiger, Dean Huijsen oraz Arda Guler. Odpowiedzialność za zdobywanie bramek rozłożyła się na większą liczbę zawodników pod nieobecność Kyliana Mbappe, który jest bezsprzecznie najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie. Mimo jego nieobecności, Królewscy błyszczą i gromią Elche kilka dni po pokonaniu Manchesteru City 3-0.

Do tej pory piłkarze Realu mieli świadomość, że Mbappe pomoże w trudnym momencie. Podczas jego absencji błyszczeć muszą inni i świetnie go zastępują. Jak będzie po powrocie Francuza? Alvaro Arbeloa ma nadzieję, że inni zawodnicy utrzymają dobrą skuteczność i odciążą napastnika. To może okazać się kluczowe na finiszu długiego i wymagającego sezonu.

– Kiedy Mbappe wróci, dalej będziemy potrzebowali, żeby ci piłkarze, którzy teraz strzelają, wciąż to robili. Kiedy jest Kylian, będzie kończył wiele akcji, ale widzimy, że kilku innych piłkarzy też może nam pomóc. I właśnie to musimy utrzymać, gdy wróci do zespołu. Jesteśmy skupieni i bardzo chcemy, żeby wszyscy dalej strzelali gole, żebyśmy dalej mogli wspólnie dzielić to szczęście – przyznał szkoleniowiec Realu Madryt.

Powrót Mbappe przewidywany jest na rewanżowe starcie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów.