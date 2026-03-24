Real będzie miał problem. „Najbardziej przerażający fakt o Mbappe”

Kylian Mbappe imponuje skutecznością, ale jego styl gry może być problemem dla Realu Madryt. Hiszpanie zwracają uwagę na jeden konkretny aspekt.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Real Madryt - Rayo Vallecano)

Mbappe nie pasuje do systemu? Problem dla Realu

Kylian Mbappe to jeden z najgroźniejszych napastników świata, ale jego obecność w Realu Madryt może nieść za sobą pewne komplikacje. W programie „El Larguero” na antenie Cadena SER dziennikarze zwrócili uwagę na „najbardziej przerażający fakt o Mbappe” w kontekście stylu gry zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę.

Zespół w ostatnich tygodniach prezentował bardziej uporządkowany futbol, szczególnie pod względem defensywy i organizacji. – Arbeloa ma jasny pomysł: dobrze się bronić, kontrolować mecz i wyprowadzać kontrataki – podkreślono w audycji.

Kluczowy problem pojawia się jednak przy powrocie największych gwiazd. – Teraz trzeba wpasować do zespołu Mbappe, który strzela wiele goli, ale nie sprawia, że drużyna zdobywa ich więcej – zauważono.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak jego gra bez piłki. Mbappe jest bowiem napastnikiem, który według słów dziennikarzy najrzadziej pressuje spośród wszystkich zawodników ofensywnych w czołowych ligach Europy. – To napastnik, który najmniej pressuje w całej Europie – padło w programie.

Co więcej, statystyki wskazują, że średnia bramek Realu Madryt spadła od momentu jego przyjścia do zespołu. To stawia szkoleniowca w trudnej sytuacji, bo jego koncepcja opiera się na zaangażowaniu wszystkich zawodników w grę bez piłki.