Real będzie miał problem. „Najbardziej przerażający fakt o Mbappe”

09:16, 24. marca 2026
Jakub Boroń
Źródło:  Cadena SER

Kylian Mbappe imponuje skutecznością, ale jego styl gry może być problemem dla Realu Madryt. Hiszpanie zwracają uwagę na jeden konkretny aspekt.

Kylian Mbappe (Real Madryt - Rayo Vallecano)
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Real Madryt - Rayo Vallecano)

Mbappe nie pasuje do systemu? Problem dla Realu

Kylian Mbappe to jeden z najgroźniejszych napastników świata, ale jego obecność w Realu Madryt może nieść za sobą pewne komplikacje. W programie „El Larguero” na antenie Cadena SER dziennikarze zwrócili uwagę na „najbardziej przerażający fakt o Mbappe” w kontekście stylu gry zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę.

Zespół w ostatnich tygodniach prezentował bardziej uporządkowany futbol, szczególnie pod względem defensywy i organizacji. – Arbeloa ma jasny pomysł: dobrze się bronić, kontrolować mecz i wyprowadzać kontrataki – podkreślono w audycji.

Kluczowy problem pojawia się jednak przy powrocie największych gwiazd. – Teraz trzeba wpasować do zespołu Mbappe, który strzela wiele goli, ale nie sprawia, że drużyna zdobywa ich więcej – zauważono.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak jego gra bez piłki. Mbappe jest bowiem napastnikiem, który według słów dziennikarzy najrzadziej pressuje spośród wszystkich zawodników ofensywnych w czołowych ligach Europy. – To napastnik, który najmniej pressuje w całej Europie – padło w programie.

Co więcej, statystyki wskazują, że średnia bramek Realu Madryt spadła od momentu jego przyjścia do zespołu. To stawia szkoleniowca w trudnej sytuacji, bo jego koncepcja opiera się na zaangażowaniu wszystkich zawodników w grę bez piłki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości