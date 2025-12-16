Alonso w ogniu krytyki. Jasny sygnał z Bundesligi

Xabi Alonso wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości w Realu Madryt. Tymczasem ciekawą opinią na temat Hiszpana przedstawił dyrektor generalny klubu z Niemiec.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dyrektor generalny Bayeru Leverkusen o Xabim Alonso

Xabi Alonso ostatnio miał powody do zadowolenia po wygranej Realu Madryt nad Deportivo Alaves (2:1). Stołeczna ekipa ogólnie jednak w trzech ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, nie zachwycała, notując także dwie porażki. Na temat pracy hiszpańskiego trenera w szeregach giganta La Liga wypowiedział się z kolei Fernando Carro, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Bayeru Leverkusen.

– Nie doradzaliśmy mu w żadnej sprawie. Chcielibyśmy, żeby Xabi Alonso został w Bayerze, ale rozumiemy, że to trener o ogromnym talencie, który – trzeba przyznać – znalazł się w zupełnie innej sytuacji w Madrycie – powiedział przedstawiciel ekipy z Bundesligi w rozmowie ze Sky cytowanej przez Cadena SER.

– Trener jest pozostawiony sam sobie i zawsze staje się obiektem krytyki. W Bayerze sytuacja była zupełnie inna. Podążaliśmy w tym samym kierunku i nie zostawiliśmy trenera samego sobie – uzupełnił Fernando Carro.

Xabi Alonso trafił do hiszpańskiego klubu w czerwcu tego roku, podpisując z Realem kontrakt do 2025 roku. Jak na razie Hiszpan prowadził drużynę w 29 spotkaniach, notując bilans na poziomie 2,21 punktu na mecz.

Madrycka ekipa plasuje się obecnie na drugim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej z 39 punktami. Do lidera FC Barcelony traci cztery oczka. W tym roku Real ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania. W środę wieczorem zmierzy się z CF Talavera, a w najbliższy weekend zagra z Sevillą w La Liga.

