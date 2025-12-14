Real Madryt wraca na właściwe tory. Piękna bramka Mbappe [WIDEO]

Real Madryt wygrał 2:1 z Deportivo Alaves w wyjazdowym meczu 16. kolejki La Ligi. Bohaterami drużyny Królewskich zostali Kylian Mbappe oraz Rodrygo Goes, którzy dzisiejszego wieczoru wpisali się na listę strzelców.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Alonso zachowa posadę. Real zgarnął komplet punktów

W niedzielny wieczór rozegrano spotkanie pomiędzy Deportivo Alaves a Realem Madryt w ramach 16. kolejki La Ligi. Przed premierowym gwizdkiem sędziego wiele mówiło się o presji ciążącej na Xabim Alonso, który miał stracić pracę w przypadku braku zwycięstwa ekipy Królewskich. Stawka dzisiejszego meczu była więc bardzo wysoka, zwłaszcza dla gości ze stolicy Hiszpanii. Samo starcie zapowiadało się niezwykle interesująco i od pierwszych minut nie brakowało walki oraz piłkarskich emocji.

Real Madryt objął prowadzenie w 24. minucie, gdy kapitalnym uderzeniem popisał się Kylian Mbappe, potwierdzając znakomitą formę w obecnym sezonie. Chwilę później do siatki trafił również Jude Bellingham, ale bramka została anulowana z powodu zagrania piłki ręką. Zespół Los Blancos kontrolował przebieg wydarzeń, a gospodarze w pierwszej połowie nie byli w stanie stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali.

Po przerwie piłkarze z Kraju Basków zaprezentowali się znacznie lepiej. W 70. minucie doprowadzili nawet do wyrównania, a na listę strzelców wpisał się Carlos Vicente. Drużyna Królewskich nie zamierzała jednak zadowalać się remisem i sześć minut później ponownie wyszła na prowadzenie. Gola na wagę zwycięstwa zdobył wracający do wysokiej dyspozycji Rodrygo Goes po znakomitej asyście Viniciusa Juniora.

Zatem Real Madryt wygrał 2:1 z Deportivo Alaves i wciąż traci cztery punkty do prowadzącej w tabeli Barcelony. Przypomnijmy, że ekipa Hansiego Flicka w ten weekend pokonała Osasunę Pampeluna 2:0. Póki co Xabi Alonso nie musi martwić się o swoją posadę, choć każda kolejna wpadka może zakończyć się zwolnieniem.

Deportivo Alaves – Real Madryt 1:2 (0:1)

0:1 Kylian Mbappe 24′

⚡🔥 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! 𝐊𝐋𝐀𝐒𝐘𝐊𝐀 𝐆𝐀𝐓𝐔𝐍𝐊𝐔



Francuz daje prowadzenie Realowi Madryt w meczu z Alavés ⚽✨ Ile już takich bramek widzieliśmy w jego wykonaniu? 👀



🇪🇸 #lazabawa pic.twitter.com/pbTo1MZLqB — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2025

1:1 Carlos Vicente 69′

𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐀𝐋𝐀𝐕𝐄𝐒 𝐃𝐎𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀 𝐃𝐎 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒𝐔! ⚽🤯



Kłopoty, kłopoty Realu Madryt! 👀 Wyciągną to? 🔥 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/H8kwVMA1No — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2025

1:2 Rodrygo Goes 76′