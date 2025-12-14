Real Madryt wraca na właściwe tory. Piękna bramka Mbappe [WIDEO]

22:56, 14. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / Eleven Sports

Real Madryt wygrał 2:1 z Deportivo Alaves w wyjazdowym meczu 16. kolejki La Ligi. Bohaterami drużyny Królewskich zostali Kylian Mbappe oraz Rodrygo Goes, którzy dzisiejszego wieczoru wpisali się na listę strzelców.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Alonso zachowa posadę. Real zgarnął komplet punktów

W niedzielny wieczór rozegrano spotkanie pomiędzy Deportivo Alaves a Realem Madryt w ramach 16. kolejki La Ligi. Przed premierowym gwizdkiem sędziego wiele mówiło się o presji ciążącej na Xabim Alonso, który miał stracić pracę w przypadku braku zwycięstwa ekipy Królewskich. Stawka dzisiejszego meczu była więc bardzo wysoka, zwłaszcza dla gości ze stolicy Hiszpanii. Samo starcie zapowiadało się niezwykle interesująco i od pierwszych minut nie brakowało walki oraz piłkarskich emocji.

Real Madryt objął prowadzenie w 24. minucie, gdy kapitalnym uderzeniem popisał się Kylian Mbappe, potwierdzając znakomitą formę w obecnym sezonie. Chwilę później do siatki trafił również Jude Bellingham, ale bramka została anulowana z powodu zagrania piłki ręką. Zespół Los Blancos kontrolował przebieg wydarzeń, a gospodarze w pierwszej połowie nie byli w stanie stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Real Madryt wraca na właściwe tory. Piękna bramka Mbappe [WIDEO]
Florentino Perez i Joan Laporta
Barcelona i Real walczą o gwiazdora. Klub podniósł za niego cenę
Piłkarze Galatasaray Stambuł
Galatasaray na zakupach w Madrycie. Chce dwóch zawodników Realu

Po przerwie piłkarze z Kraju Basków zaprezentowali się znacznie lepiej. W 70. minucie doprowadzili nawet do wyrównania, a na listę strzelców wpisał się Carlos Vicente. Drużyna Królewskich nie zamierzała jednak zadowalać się remisem i sześć minut później ponownie wyszła na prowadzenie. Gola na wagę zwycięstwa zdobył wracający do wysokiej dyspozycji Rodrygo Goes po znakomitej asyście Viniciusa Juniora.

Zatem Real Madryt wygrał 2:1 z Deportivo Alaves i wciąż traci cztery punkty do prowadzącej w tabeli Barcelony. Przypomnijmy, że ekipa Hansiego Flicka w ten weekend pokonała Osasunę Pampeluna 2:0. Póki co Xabi Alonso nie musi martwić się o swoją posadę, choć każda kolejna wpadka może zakończyć się zwolnieniem.

Deportivo Alaves – Real Madryt 1:2 (0:1)

0:1 Kylian Mbappe 24′

1:1 Carlos Vicente 69′

1:2 Rodrygo Goes 76′