El Clasico zagrożone dla dwóch gwiazd Barcelony! Flick przekazał wieści

14:53, 20. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

FC Barcelona w najbliższy weekend zmierzy się hicie ligi hiszpańskiej z Realem Madryt. Tymczasem niepewni gry w tym starciu są dwaj zawodnicy katalońskiej drużyny.

Hansi Flick
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha i Ferran Torres niepewni gry w El Clasico

FC Barcelona i Real Madryt to aktualnie dwie najlepsze ekipy w La Liga. W tabeli obie drużyny dzieli zaledwie dwa punkty, co oznacza, że w niedzielne popołudnie giganci hiszpańskiej ligi powalczą o fotel lidera rozgrywek. Tymczasem ból głowy przed spotkaniem może mieć trener Hansi Flick, który zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi.

Niemiecki szkoleniowiec nie może być pewny, czy w El Clasico wystąpią dwaj ofensywni zawodnicy. Na temat ich stanu zdrowia były selekcjoner reprezentacji Niemiec wypowiedział się wprost.

– Mamy nadzieję, że Raphinha i Ferran Torres będą dostępni na El Clasico. Pracujemy nad tym. W czwartek zobaczymy ich postępy – przekazał Flick cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

Już wcześniej publicznie pojawiła się informacja, że Katalończycy w hicie La Liga nie będą mogli liczyć na obecność Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik wypadł z gry z powodu kontuzji. Problemy zdrowotne wykluczają też z występu Daniego Olmo, Gaviego oraz Marc-André ter Stegena.

Nie lepiej wygląda jednak sytuacja kadrowa Los Blancos. Real musi radzić sobie bez Deana Huijsena, Antonio Rüdigera, Ferlanda Mendy’ego oraz Daniela Carvajala.

Kto zrobi różnicę w El Clasico?

  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappe
  • Lamine Yamal
  • Pedri
  • Inny zawodnik
Madrycka ekipa do starcia 10. kolejki ligi hiszpańskiej podejdzie po wygranej z Getafe (1:0). Barcelona natomiast pokonała Gironę (1:0). Tymczasem w ostatnim El Clasico padło aż siedem goli, a górą byli Katalończycy, którzy zwyciężyli jednym trafieniem (4:3).

