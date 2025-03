Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Real Madryt przedłuży umowę z Raulem Asencio

Raul Asencio jest jednym z największych odkryć w aktualnym sezonie La Ligi. Środkowy obrońca szturmem wskoczył do składu Realu Madryt po tym, jak bardziej doświadczeni stoperzy nabawili się kontuzji. Przypomnijmy, że z powodu urazu nadal pauzuje Eder Militao, z kolei do niedawna niedostępni byli również Antonio Rudiger oraz David Alaba. Dlatego Carlo Ancelotti musiał sięgnąć po piłkarza z akademii, a jego wybór padł właśnie na wspomnianego wyżej Raula Asencio.

22-letni zawodnik przewyższył oczekiwania, z miejsca stając się jednym z topowych defensorów w całej Europie. Świeżo upieczony reprezentant Hiszpanii jest obecnie podstawowym piłkarzem zespołu Królewskich, co zaowocowało powołaniem do drużyny narodowej. Warto dodać, że kontrakt Raula Asencio z Realem Madryt obowiązuje tylko do połowy 2026 roku, ale działacze klubu ze stolicy kraju prężnie pracują nad przedłużeniem umowy ze swoim wychowankiem.

Co więcej, strony są już bardzo bliskie związania się długoterminowym kontraktem, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano. Młody obrońca na mocy nowej umowy najprawdopodobniej otrzyma podwyżkę wynagrodzenia za swoje ostatnie udane występy. W trwającej kampanii mierzący 184 centymetry stoper rozegrał 30 meczów i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 7,5 mln euro.