Rasizm fanów Atletico. Znów obrażali piłkarza Realu

Kibice Atletico Madryt nie pierwszy raz obrażali napastnika Realu Madryt, Viniciusa Juniora. Media w Hiszpanii donoszą, że do kolejnego incydentu doszło przed środowym meczem w Lidze Mistrzów z Interem.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Vinicius

Fani Atletico znów obrażali Viniciusa

To nie pierwsze takie zdarzenie

Wszystko zarejestrowały kamery

Vinicius Junior znów obrażany

Przed stadionem hiszpańskiej drużyny, gdy kibice czekali na autokar z piłkarzami, słychać było rasistowskie okrzyki kierowane pod adresem Viniciusa Juniora. To nie pierwszy raz, kiedy zawodnik grający dla lokalnego rywala Atletico, Realu Madryt, padł ofiarą drwin.

Jak donosi AS, na krótko przed meczem Atletico w Lidze Mistrzów użytkownicy mediów społecznościowych opublikowali filmy, na których krytykują napastnika, nazywając go “szympansem”.

Jest to przykry powrót do zdarzeń z przeszłości. Podczas derbów Madrytu w 2021 roku niektórzy fani Atletico próbowali obrazić Viniciusa za pomocą małpich śpiewów i gestów. Według Daily Mail Brazylijczyk wezwał hiszpański rząd do interwencji, ale po dochodzeniu uznano, że działania kibiców “nie stanowią przestępstwa”. Hiszpańscy prokuratorzy powołali się na intensywność derbów Madrytu oraz fakt, że wydarzenia “trwały tylko kilka sekund” i odbywały się w atmosferze “maksymalnej wrogości”.

Można więc zakładać, że i tym razem konsekwencje wobec kibiców nie zostaną wyciągnięte.