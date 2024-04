Real Madryt był w pewnym momencie wyraźnym faworytem do pozyskania Alphonso Davies. Od jakiegoś czasu temat ucichł, a powodzenie transferu jest zagrożone. Pojawiły się bowiem dość spore komplikacje.

Fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Davies chce zbyt dużych pieniędzy?

Real Madryt ma tego lata poważnie wzmocnić wyjściową jedenastkę. Finalizacja transferu Kyliana Mbappe jest już tylko formalnością. Nikt nie ma wątpliwości, że gwiazd Paris Saint-Germain niebawem wyląduje na Santiago Bernabeu. Komplikuje się z kolei kwestia sprowadzenia Alphonso Daviesa, która jeszcze do niedawna wydawała się być przesądzona.

Kanadyjczyk zwleka z podjęciem decyzji w sprawie przyszłości. Jego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa w połowie 2025 roku, co dla niemieckiego giganta jest dość niebezpieczne, gdyż istnieje poważne ryzyko odejścia piłkarza za darmo. Bawarczycy jakiś czas temu zaoferowali mu nową umowę, lecz nie doczekali się odpowiedzi. Jeśli nie będzie ona twierdząca, latem Davies trafi na listę transferową.

Real Madryt powinien tego lata ściągnąć Alphonso Daviesa? Tak 67% Nie 11% Nie mam zdania 22% 18 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

Naturalnym kandydatem do pozyskania go stał się więc Real Madryt. Sam Davies był gotów zrezygnować z większych pieniędzy, byle tylko wylądować w stolicy Hiszpanii. W ostatnich tygodniach sytuacja się jednak zmieniła, a sprowadzenie lewego obrońcy nie jest dla Królewskich priorytetem. Pojawiło się kilka przyczyn, które znacząco komplikują transfer Daviesa – kluczowy dotyczy oczekiwań finansowych Bayernu i samego zawodnika. Na dodatek, Real skupia się na pozyskaniu środkowego obrońcy, a Ferland Mendy stara się dobrymi występami przekonać do siebie władze klubu i sztab szkoleniowy.

Istnieje także prawdopodobieństwo, że Real opóźni transfer Daviesa o rok, tak aby pozyskać go za darmo. Na takie rozwiązanie nie chce przystać Bayern Monachium, który zrobi wszystko, aby Kanadyjczyk przedłużył umowę lub odszedł już teraz.

Zobacz również: Media: Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu! Sensacja w Turynie