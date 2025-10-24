Raphinha przeżywa dramat. Barcelona ma go stracić na dłużej

16:06, 24. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Barcelona ma poważne problemy kadrowe przed El Clasico, a Raphinha przeżywa dramat. Gwiazdor może wypaść z gry na kolejne tygodnie - informuje "The Athletic".

Raphinha
fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha będzie pauzował dalej. Barcelona w szoku

Barcelona przygotowuje się do niedzielnego meczu z Realem Madryt, który stoi pod znakiem jej problemów kadrowych. W najbliższym El Clasico nie wystąpią chociażby Robert Lewandowski, Joan Garcia, Gavi czy Dani Olmo. Do zdrowia miał wrócić Raphinha, który ostatnio pauzował, ale nie udało się przywrócić go do pełnej sprawności. W piątek nie trenował wspólnie z drużyną, co miało wykluczyć jego występ na Santiago Bernabeu. Okazuje się, że problem jest poważny, gdyż „The Athletic” zapowiada nawet kilka tygodni absencji.

W przypadku Raphinhi miało dojść do nawrotu urazu, który trapił go do tej pory. Chodzi oczywiście o problem ze ścięgnem udowym, przez który pauzował w meczach z Paris Saint-Germain, Realem Sociedad czy Sevillą. „The Athletic” twierdzi, że nie zagra jeszcze przez najbliższy miesiąc.

To oczywiście fatalna wiadomość dla Barcelony, która ma za sobą słabsze występy i mocno liczyła na Raphinhę. Poprzedni sezon w wykonaniu Brazylijczyka był wybitny – wspólnie z Lewandowskim i Lamine Yamalem stworzył tercet, który poprowadził Blaugranę do potrójnej korony na krajowym podwórku. Bez niego będzie znacznie słabsza w niedzielnym El Clasico, które zostanie rozegrane na Santiago Bernabeu.

