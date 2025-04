Raphinha zawiedziony ofertą Barcelony. Pojawiły się problemy

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zawiedziony ofertą Barcelony

Raphinha w tym sezonie spisuje się doskonale. Niespodziewanie wyrósł na lidera Barcelony i prowadzi ją do poczwórnej korony. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już łącznie 30 bramek oraz 23 asysty, co pozwala mu realnie myśleć o zdobyciu Złotej Piłki. Media uważają, że w tym momencie Brazylijczyk jest wręcz faworytem do wygrania prestiżowego plebiscytu.

Forma 28-letniej gwiazdy ściągnęła na niego potężne zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby są gotowe obsypać go złotem, byle tylko przekonać do opuszczenia Barcelony. Hiszpański gigant oczywiście się na to nie godzi i planuje zatrzymać Raphinhę na kolejne lata. Aby jak najszybciej wyjaśnić temat jego przyszłości, zapoczątkowane już zostały rozmowy w sprawie nowej umowy. Obecna obowiązuje do 2027 roku i stanowi pewne zagrożenie, że Duma Katalonii będzie musiała go sprzedać po promocyjnej cenie.

Negocjacje nie przebiegają póki co po myśli klubu. “Sport” ujawnia, że pojawiły się problemy, a między stronami są spore rozbieżności, jeśli chodzi o kluczowe kwestie. Barcelona chce tylko rocznego przedłużenia, tak aby uniknąć potencjalnych kłopotów związanych z długimi i drogimi kontraktami. Brazylijczyk nie jest także zadowolony z proponowanych warunków finansowych. Jego otoczenie naciska na znaczącą podwyżkę. W umowie znalazłaby się także klauzula wykupu w postaci około 80 milionów euro.