Racing Santander – FC Barcelona: znamy składy. Wiadomo, co z Lewandowskim

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Składy na mecz Racing Santander – FC Barcelona

FC Barcelona w czwartek, 15 stycznia o godzinie 21:00, zagra na wyjeździe z Racingiem Santander w 1/8 finału hiszpańskiego Pucharu Króla. Kilka dni temu Duma Katalonii zdobyła Superpuchar Hiszpanii, pokonując Real Madryt (3:2) w spotkaniu rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej. Jedną z bramek w El Clasico zdobył Robert Lewandowski, który w meczu spędził na boisku 66 minut.

Tymczasem piłkarze Racingu są liderami na zapleczu La Ligi i chcą sprawić kolejną niespodziankę w krajowym pucharze. Wcześniej drugoligowy zespół sensacyjnie wyeliminował Villarreal. Królewscy pożegnali się z krajowym pucharem po porażce z Albacete (2:3) i zawodnicy z Santander chcą pójść ich drogą.

Hansi Flick podjął decyzję, że w czwartkowym spotkaniu zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. Kolejną szansę od pierwszych minut otrzymał Marc Bernal, który ma zostać na Camp Nou na drugą część sezonu. W linii ataku zobaczymy także Ferrana Torresa, który liczy na kolejne trafienia w tym sezonie.

Racing Santander – FC Barcelona: składy

Racing: Ezkieta – Mantilla, Hernando, Castro, Garcia – Inigo, Aldasoro – Suleiman, Guliashvili, Maguette – Arana.

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Bernal, Casado – Yamal, Olmo, Rashford – Ferran Torres

Mecz Racing Santander – FC Barcelona rozpocznie się już o godzinie 21:00.