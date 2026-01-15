Racing Santander – FC Barcelona: znamy składy. Wiadomo, co z Lewandowskim

19:50, 15. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Racing Santander podejmie Barcelonę w meczu 1/8 finału Pucharu Króla. Hansi Flick podjął decyzje dotyczące Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego na czwartkowe spotkanie.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Składy na mecz Racing Santander – FC Barcelona

FC Barcelona w czwartek, 15 stycznia o godzinie 21:00, zagra na wyjeździe z Racingiem Santander w 1/8 finału hiszpańskiego Pucharu Króla. Kilka dni temu Duma Katalonii zdobyła Superpuchar Hiszpanii, pokonując Real Madryt (3:2) w spotkaniu rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej. Jedną z bramek w El Clasico zdobył Robert Lewandowski, który w meczu spędził na boisku 66 minut.

Tymczasem piłkarze Racingu są liderami na zapleczu La Ligi i chcą sprawić kolejną niespodziankę w krajowym pucharze. Wcześniej drugoligowy zespół sensacyjnie wyeliminował Villarreal. Królewscy pożegnali się z krajowym pucharem po porażce z Albacete (2:3) i zawodnicy z Santander chcą pójść ich drogą.

Hansi Flick podjął decyzję, że w czwartkowym spotkaniu zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. Kolejną szansę od pierwszych minut otrzymał Marc Bernal, który ma zostać na Camp Nou na drugą część sezonu. W linii ataku zobaczymy także Ferrana Torresa, który liczy na kolejne trafienia w tym sezonie.

Racing Santander – FC Barcelona: składy

Racing: Ezkieta – Mantilla, Hernando, Castro, Garcia – Inigo, Aldasoro – Suleiman, Guliashvili, Maguette – Arana.

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Bernal, Casado – Yamal, Olmo, Rashford – Ferran Torres

Mecz Racing Santander – FC Barcelona rozpocznie się już o godzinie 21:00.

POLECAMY TAKŻE

Marcus Rashford
Barcelona walczy o Rashforda. Dwie propozycje dla Man United
Florentino Perez
Real Madryt i Barcelona obserwują wielki talent. Giganci chcą pomocnika
Hansi Flick
Flick nawet nie chce go widzieć. Barcelona skreśla gwiazdę