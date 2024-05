Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

To Deco, a nie Laporta zdecyduje o przyszłości Xaviego w Barcelonie

Spekulacje dotyczące przyszłości Xaviego Hernandeza w Barcelonie nabierają na sile wraz z końcem sezonu. Pomimo pokonania Rayo Vallecano, wcześniejsze wypowiedzi Hiszpana sprawiły, że jego los wisi na włosku i bardzo możliwe, że zostanie zwolniony. Chociaż refleksje 44-letniego trenera na temat kryzysu finansowego Blaugrany głównie nie przypadły do gustu Joanowi Laporcie, prezes klubu teraz odsunął się na bok i pozostawił decyzję w rękach Deco. Według wiarygodnego dziennikarza, Javiego Miguela, przyszłość Xaviego zależy teraz od raportu dyrektora sportowego.

Laporta powierzył Deco odpowiedzialność za podjęcie decyzji o ewentualnym zwolnieniu Xaviego tego lata. Ostatnie doniesienia sugerują, że przyszłość Xaviego nie została jeszcze wyjaśniona i decyzja może być na korzyść trenera lub przeciwko niemu, w zależności od oceny Deco. Decyzja ma zostać podjęta po ostatnim meczu Barcelony w sezonie, który odbędzie się przeciwko Sevilli na Ramon Sanchez Pizjuan.

Deco wierzy tylko w jednego z dwóch kandydatów na trenera Barcelony: Xaviego lub Rafę Marqueza, i sprzeciwia się pomysłowi szukania kandydata spoza klubu. Co więcej, w obliczu trudności finansowych klubu Marquez mógłby być najlepszą opcją na rynku.Meksykanin jako trener drużyny rezerw, dobrze zna młodych zawodników i jest świadomy wewnętrznych spraw klubu, co czyni go solidnym kandydatem na stanowisko trenera pierwszego zespołu.

Z poparciem Deco, Marquez ma dużą szansę zastąpić Xaviego na stanowisku trenera. Jednak czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja i czy nie pojawią się kolejne zwroty w tej historii związanej z trenerskim karuzelą w Barcelonie.

