To dlatego Real waha się ze zwolnieniem Alonso. Ma powody

Real Madryt zawsze żyje pod presją, gdzie każdy słabszy wynik urasta do rangi kryzysu. W takiej rzeczywistości znalazł się Xabi Alonso, ale mimo narastających głosów krytyki klub ma mocne argumenty, by zachować spokój, uważa Madrid Universal.

Real Madryt powinien zachować cierpliwość wobec Xabiego Alonso

Real Madryt od tygodni zmaga się z falą dyskusji na temat przyszłości Xabiego Alonso. Każdy remis czy słabszy występ natychmiast wywołuje pytania o sens dalszej współpracy. Na dziś jednak zwolnienie trenera byłoby ruchem pochopnym i obarczonym dużym ryzykiem.

Pierwszym problemem jest brak realnego następcy. Królewscy nie mogą pozwolić sobie na eksperyment w środku sezonu. Alvaro Arbeloa cieszy się zaufaniem w klubie i wykonuje dobrą pracę z młodzieżą, ale przejęcie zespołu pełnego gwiazd walczącego na kilku frontach byłoby dla niego ogromnym skokiem. Na rynku także nie ma dostępnego szkoleniowca z najwyższej półki, który znałby realia pracy w Madrycie. Zinedine Zidane pozostaje poza grą, bo koncentruje się na przyszłości z reprezentacją Francji.

Drugi argument dotyczy pracy wykonanej z myślą o obecnym trenerze. Real budował kadrę pod koncepcję Alonso. Transfery i decyzje personalne były dopasowane do jego stylu i wizji. Zmiana szkoleniowca oznaczałaby konieczność pełnego resetu taktycznego i zmarnowanie miesięcy pracy. Ponadto Hiszpan wydobył potencjał z zawodników takich jak Arda Guler czy Aurelien Tchouameni, a nowy trener mógłby pójść w zupełnie innym kierunku.

Trzeci powód to moment sezonu. Real Madryt traci tylko cztery punkty do Barcelony w La Liga, a w Lidze Mistrzów wciąż jest w grze o czołowe miejsca. Wyniki nie są idealne, ale sytuacja daleka jest od katastrofy. Alonso pracuje w trudnych warunkach, mierząc się z kontuzjami i przebudową zespołu. W Madrycie cierpliwość nigdy nie jest łatwa, ale w tym przypadku może okazać się najrozsądniejszym wyborem.

