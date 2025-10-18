Barcelona zagra z Gironą w 9. kolejce La Liga. Piłkarze gości planują protest na początku spotkania. O szczegółach informuje Cadena SER.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Pedri (Sevilla FC - FC Barcelona)

Barcelona kontra Girona. Protest gości

W 9. serii spotkań La Liga dojdzie do derbów Katalonii. Na Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona podejmie Gironę. Obie ekipy przystąpią do tego starcia mocno osłabione. W szeregach gospodarzy zabraknie aż siedmiu piłkarzy. Jakim wynikiem zakończy się ten mecz? Tego oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jednak wiemy, w jaki sposób rozpocznie się to spotkanie.

Piłkarze gości planują protest. Będzie on dotyczył pojedynku Villarreal – Barcelona, który zostanie rozgrany w USA. Zawodnicy Michela po pierwszym gwizdku zatrzymają się na kilkanaście sekund. W ten sposób chcą zwrócić uwagę władz La Liga na nierówne traktowanie wszystkich drużyn i brak integralności ligowych zmagań.

Gospodarze oczywiście nie dołączą do akcji Girony, jednak zamierzają uszanować decyzję swoich przeciwników, zdradza Cadena SER. Blaugrana nie będzie atakowała, nawet jeżeli „nie zgadza się” ze zdaniem rywali.