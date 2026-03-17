Polak prezydentem FC Barcelony?! Nie wykluczył startu w wyborach

FC Barcelona w minioną niedzielę wybrała Joana Laportę na prezydenta klubu w latach 2026-2031. W przyszłości startu w wyborach nie wyklucza Michał Gajdek, redaktor naczelny serwisu fcbarca.com. O swoich planach opowiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona w niedzielę (15 marca) zorganizowała wybory prezydenckie. Socios klubu wybierało spośród dwóch kandydatów. Miażdżącą różnicą głosów wygrał Joan Laporta, który pełni tę funkcję od 2021 roku. Po raz drugi z rzędu pokonał w głosowaniu Victora Fonta. Tym razem otrzymał jeszcze większy kredyt zaufania niż poprzednio, ponieważ zdobył prawie 70% głosów.

W Polsce grono socios powiększyło się w momencie, gdy piłkarzem FC Barcelony został Robert Lewandowski. Wcześniej jednak członkiem klubu był już Michał Gajdek, czyli redaktor naczelny serwisu fcbarca.com. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał, że głosował w minionych wyborach, ale umyślnie oddał głos nieważny. Zasugerował, że rozważa start w kolejnych wyborach w 2031 roku.

– Widząc, że te wybory były w zasadzie jasno rozstrzygnięte, tak jak się spodziewałem, i że niezależnie od wyniku główna medialna uwaga i tak skupi się na Laporcie, uznałem, że szkoda marnować czas i energię. Za pięć lat, gdy Laporta nie będzie mógł już startować, myślę jednak, że można się w to zabawić. […] Żeby było jasne – absolutnie nie zamierzam nawet w żartach mówić, że wygram te wybory. Zacząłem jednak liczyć, że trzeba by zebrać około dwóch do trzech tysięcy podpisów, a socios z zagranicy jest obecnie około 15 tysięcy, więc może coś by się udało – mówił Michał Gajdek, redaktor naczelny serwisu fcbarca.com w rozmowie z WP SportoweFakty.

Laporta za pięć lat nie będzie mógł wystartować ponownie w wyborach. Regulamin umożliwia tylko dwie kadencje z rzędu. Hiszpański działacz kieruje klubem od 2021 roku. Wcześniej był prezydentem klubu w latach 2003-2010.