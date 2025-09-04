Pochettino trenerem Realu Madryt?! Namawiał go Florentino Perez

Mauricio Pochettino w rozmowie z El Chiringuito TV zdradził, że miał kilka okazji, aby pracować w Realu Madryt. Na podpisanie kontraktu namawiał go parę razy Florentino Perez.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino nie wyklucza pracy w Realu Madryt

Mauricio Pochettino aktualnie pracuje w roli selekcjonera reprezentacji USA. Jego zadaniem jest przygotować amerykańską drużynę do Mistrzostw Świata 2026, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jak na razie ma zmienne szczęście w pracy z tamtejszą kadrą. Jego bilans w 16 meczach to 10 zwycięstw i 6 porażek.

Wcześniej pracował w znanych europejskich klubach jak Tottenham, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Do niedawna nikt nie podejrzewał, że Pochettino mógł zostać w przeszłości trenerem Realu Madryt. Argentyńczyk opowiedział o tym w rozmowie z El Chiringuito TV.

– Jako zawodnik miałem szansę, ale się nie udało. Jako trener miałem kilka okazji, ale czasami takie momenty zdarzają się w piłce nożnej. Nie wiem, jak przyjął to Florentino Perez. To nie była moja sprawa. Nie miałem wygasającego kontraktu – powiedział Mauricio Pochettino.

Prawdopodobnie dostał propozycję od prezydenta Realu Madryt w 2018 roku, gdy Zinedine Zidane’a kończył pierwszą kadencję w roli szkoleniowca Królewskich. W tym czasie Pochettino był jednak zatrudniony w Tottenhamie, gdzie obiecał tamtejszemu właścicielowi, że zostanie w klubie do momentu otwarcia nowego stadionu Spurs. Jednocześnie 53-latek nie wykluczył, że w przyszłości mógłby zasiąść na ławce Los Blancos w roli trenera. „Nigdy nie jest za późno, jeśli radość jest tego warta” – powiedział.