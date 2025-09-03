Real Madryt imponuje pod wodzą Alonso. Lepsza jest tylko Barcelona Guardioli

Xabi Alonso uszczelnił defensywę Realu Madryt
Real Madryt od trzech miesięcy ma na ławce nowego trenera. Po zakończeniu poprzedniego sezonu z klubem rozstał się Carlo Ancelotti. W jego miejsce zatrudniony został były piłkarz Królewskich – Xabi Alonso. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca imponować może gra w obronie. W trzech meczach LaLiga zdobyli komplet punktów, tracąc zaledwie jedną bramkę w starciu z Realem Mallorca.
Co więcej, według wyliczeń profilu OptaJose dopuścili rywali do oddania zaledwie 17 strzałów. Jest to najniższy wynik w lidze od czasów, gdy Pep Guardiola prowadził FC Barcelonę. Katalończycy w 2008 roku w pierwszych trzech spotkaniach dopuścili do 12 strzałów na bramkę, z których padły jednak aż trzy gole.
Jak dotąd Real Madryt wygrał w lidze z Realem Mallorca (2:1), Realem Oviedo (3:0) i Osasuną (1:0). Z kompletem dziewięciu punktów Królewscy zajmują 1. miejsce w tabeli. Z kolei Barcelona ma na swoim koncie wygrane z Realem Mallorca (3:0) i Levante (3:2) oraz remis w starciu z Rayo Vallecano (1:1). Na ten moment Duma Katalonii plasuje się na 4. miejscu z dorobkiem siedmiu punktów.
Pierwsze El Clasico w sezonie 2025/2026 odbędzie się w październiku. Real podejmie Barcelonę na Santiago Bernabeu w niedzielę (26 października. W poprzednich rozgrywkach podopieczni Hansiego Flicka wygrali wszystkie cztery klasyki.