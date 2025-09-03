Real Madryt imponuje pod wodzą Alonso. Lepsza jest tylko Barcelona Guardioli

Xabi Alonso rozpoczął rozgrywki ligowe od kompletu zwycięstw. Real Madryt w trzech meczach dopuścił rywali do oddania zaledwie 17 strzałów. Według OPTY to najlepszy wynik od 2008 roku, gdy FC Barcelonę prowadził Pep Guardiola.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso uszczelnił defensywę Realu Madryt

Real Madryt od trzech miesięcy ma na ławce nowego trenera. Po zakończeniu poprzedniego sezonu z klubem rozstał się Carlo Ancelotti. W jego miejsce zatrudniony został były piłkarz Królewskich – Xabi Alonso. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca imponować może gra w obronie. W trzech meczach LaLiga zdobyli komplet punktów, tracąc zaledwie jedną bramkę w starciu z Realem Mallorca.

Co więcej, według wyliczeń profilu OptaJose dopuścili rywali do oddania zaledwie 17 strzałów. Jest to najniższy wynik w lidze od czasów, gdy Pep Guardiola prowadził FC Barcelonę. Katalończycy w 2008 roku w pierwszych trzech spotkaniach dopuścili do 12 strzałów na bramkę, z których padły jednak aż trzy gole.

17 – In his first three LaLiga games as @realmadriden manager, Xabi Alonso has only allowed 17 shots, the lowest tally by a manager in the competition since Josep Guardiola with FC Barcelona in 2008 (12). Exciting. pic.twitter.com/pox5l3eFic — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2025

Jak dotąd Real Madryt wygrał w lidze z Realem Mallorca (2:1), Realem Oviedo (3:0) i Osasuną (1:0). Z kompletem dziewięciu punktów Królewscy zajmują 1. miejsce w tabeli. Z kolei Barcelona ma na swoim koncie wygrane z Realem Mallorca (3:0) i Levante (3:2) oraz remis w starciu z Rayo Vallecano (1:1). Na ten moment Duma Katalonii plasuje się na 4. miejscu z dorobkiem siedmiu punktów.

Pierwsze El Clasico w sezonie 2025/2026 odbędzie się w październiku. Real podejmie Barcelonę na Santiago Bernabeu w niedzielę (26 października. W poprzednich rozgrywkach podopieczni Hansiego Flicka wygrali wszystkie cztery klasyki.