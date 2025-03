Perez sięgnął do portfela. Wielka premia dla piłkarzy Realu Madryt

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Każdy piłkarz Realu otrzymał 250 tysięcy euro premii za dwumecz z Atletico

Real Madryt był o krok od odpadnięcia z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Królewscy o awans do ćwierćfinału mierzyli się z Atletico Madryt. W pierwszym meczu podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali (2:1), lecz w rewanżu po stu dwudziestu minutach gry przegrywali (0:1). Do wyłonienia zwycięzcy dwumeczu potrzebna była seria jedenastek. Lepszą skutecznością wykazali się aktualni mistrzowie Hiszpanii, uzyskując awans do ćwierćfinału rozgrywek. O prawo gry w półfinale powalczą z Arsenalem.

Pokonanie odwiecznego rywala zostało docenione przez Florentino Pereza. Prezydent Realu Madryt docenił wysiłek zawodników i postanowił wypłacić im premie za wyeliminowanie Atletico Madryt z Ligi Mistrzów.

Zobacz wideo: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Według informacji, które przekazał Miguel Angel Diaz, każdy piłkarz Realu Madryt otrzymał aż 250 tysięcy euro. Biorąc pod uwagę wszystkich zawodników Florentino Perez na nagrodę pieniężną przeznaczył kilka milionów euro.

💥 Informa @miguelitocope



💰 Florentino Pérez premió a cada jugador del @realmadrid con 250.000€ por eliminar al @Atleti en Champions y avanzar a cuartos



➕ Además, la prima más alta de esta temporada sería la del Mundial de Clubes



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RVZ1zdXwoU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 25, 2025

Real Madryt w najbliższy weekend wznowi grę w La Lidze po przerwie międzynarodowej. “Los Blancos” póki co zajmują 2. miejsce w lidze z dorobkiem 60 punktów. Tyle samo punktów ma na swoim koncie FC Barcelona, lecz Katalończycy mają jeden mecz zaległy. Spotkanie z Osasuną odbędzie się w czwartek (27 marca). Wynik tego meczu może mieć duży wpływ na końcowe rozstrzygnięcia w lidze hiszpańskiej.