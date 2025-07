Pep Guardiola ocenił szanse powrotu do Barcelony

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Pep Guardiola jasno ocenił możliwość powrotu do Barcelony

Pep Guardiola swoje pierwsze ogromne sukcesy święcił w barwach FC Barcelony. Najpierw jako piłkarz, a później jako pełnoprawny szkoleniowiec. W latach 2008-2012 Hiszpan sięgnął z Dumą Katalonii m.in. po dwie Ligi Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii.

Efektywna praca w Barcelonie pozwoliła Guardioli na podjęcie kolejnych ciekawych wyzwań. W latach 2013-2016 prowadził Bayern Monachium, a następnie objął Manchester City, z którym związany jest do dziś. Pomimo ważnego kontraktu z Obywatelami w mediach co jakiś czas wraca temat powrotu trenera do Katalonii. Wierni kibice Blaugrany na pewno chętnie zobaczyliby Hiszpana z powrotem na ławce trenerskiej Barcy, ale raczej nie jest to możliwe.

Pep Guardiola otrzymał pytanie o powrót do Barcelony w trakcie wywiadu z serwisem GQ Espana. Trener momentalnie uciął temat, dając jasno do zrozumienia, że jest to rozdział zamknięty na zawsze.

– To już koniec. To koniec na zawsze. Było pięknie, ale już koniec. W roli prezydenta? Nieee! Nie jestem w tym dobry – odpowiedział Guardiola.