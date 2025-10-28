Pedri dostał czerwoną kartkę! To koniec wspaniałej passy

49 spotkań z rzędu i koniec! Pedri przerwie niesamowitą passę
FC Barcelona w ostatnim El Clasico kończyła mecz w dziesiątkę. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę za dwie żółte otrzymał Pedri. Jednocześnie pomocnika czeka chwilowa przerwa, ponieważ będzie zawieszony na najbliższe spotkanie z Elche CF. Najbliższa kolejka La Liga odbędzie się w nadchodzący weekend. Duma Katalonii rozegra mecz z 8. drużyną w tabeli w niedzielę 2 listopada.
Z informacji dziennika Sport wynika, że Pedri przerwie aktualną passę. Jak dotąd miał na swoim koncie 49 rozegranych spotkań z rzędu. W tym czasie rozegrał 41 meczów w Barcelonie i 8 meczów w reprezentacji Hiszpanii.
Pedri należy do grona kluczowych zawodników w układance Hansiego Flicka. Od momentu, gdy niemiecki szkoleniowiec przejął stery w klubie, pomocnik wystąpił w 71 meczach, w których zdobył 8 goli i zanotował 10 asyst. Okazjonalnie grał z opaską kapitana na ramieniu.
Barcelona zdecydowała się na transfer Pedriego latem 2019 roku. Zapłacili za niego ok. 23 mln euro. Wcześniej był związany z Las Palmas, którego jest wychowankiem.