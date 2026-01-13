Oto nowy sztab Realu Madryt. Wrócił kluczowy specjalista

Real Madryt ogłosił, jak będzie wyglądał nowy sztab szkoleniowy. Na jego czele stanie oczywiście Alvaro Arbeloa. Do pracy w klubie po przerwie wrócił wybitny specjalista Antonio Pintus.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Sztba szkoleniowy Realu Madryt – Pintus wrócił do pracy w klubie

Real Madryt rozpoczyna nowy rozdział w historii klubu. Po zaledwie pół roku od dołączenia do zespołu ze stanowiska ustąpił Xabi Alonso. Jego obowiązki od razu przejął Alvaro Arbeloa. W debiucie były piłkarz Królewskich zmierzy się z Albacete w Pucharze Króla. Wiadomo, kto znalazł się w sztabie szkoleniowym. Okazuje się, że do Madrytu wrócił wybitny specjalista przygotowania fizycznego.

Anotnio Pintus, bo o nim mowa, ponownie będzie odpowiadał za przygotowanie fizyczne zawodników Realu Madryt. Warto dodać, że to Alonso odsunął go od sztabu, gdy latem przejął stery w zespole. W przeszłości Pintus był w sztabie m.in. Zidane’a i Ancelottiego.

Asystentem Arbeloi został Julian Carmona, czyli jego współpracownik z Castilli. Wspomagać ich będą Ricardo da Silva i Kevin Cardeiro. Analizą przeciwników zajmować się będzie Francisco Sanchez. Z kolei za pracę z bramkarzami wciąż odpowiada Luis Llopis.

Wracając jeszcze na moment do powrotu Pintusa, decyzja o jego zatrudnieniu nie była inicjatywą Arbeloi. To Florentino Perez sprowadził go z powrotem i umieścił w sztabie. Tak przynajmniej donoszą hiszpańskie media. Arbeloa został postawiony przed faktem dokonanym.

Sztab szkoleniowy Realu Madryt: