Oto najlepsza jedenastka roku wg. FIFA. Wielki nieobecny

FIFA ogłosiła we wtorek najlepszą jedenastkę 2025 roku. Jak można było się spodziewać, znaleźli się w niej m.in. Lamine Yamal i Ousmane Dembele. Dziwi natomiast brak Raphinhi, który miał niesamowity rok.

Norbert Schmidt / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Najlepsza jedenastka 2025 roku bez Raphinhi

FIFA jak co roku w grudniu zorganizowała plebiscyt, w którym nagrodziła najlepszych zawodników i najlepsze zawodniczki w 2025 roku. Ponadto wyróżnienia otrzymali również trenerzy, a także kluby i poszczególni piłkarze w innych kategoriach. Najważniejsze trofeum, czyli statuetka dla piłkarza roku powędrowała w ręce Ousmane Dembele. Wśród nominowanych byli jeszcze Yamal i Mbappe.

Podczas gali FIFA The Best 2025 wybrano również najlepszą jedenastkę minionego roku. Podczas prezentacji składu, okazało się, że zabrakło w nim jednego z najlepszych zawodników FC Barcelony – Raphinhi. To spora sensacja i duże kontrowersja.

Pozycja bramkarza nie może nikogo dziwić, ponieważ w najlepszej jedenastce znalazł się Gigi Donnarumma, czyli laureat nagrody dla bramkarza roku. W obronie wybrano takich piłkarzy jak: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk i Nuno Mendes. Czterech pomocników z największą liczbą głosów to Cole Palmer, Pedri, Vitinha i Jude Bellingham. Na napastników wybrano Lamine Yamala i Ousmane Dembele.

Aż połowa jedenastki roku to piłkarze Paris Saint-Germain. Nic w tym dziwnego, ponieważ paryżanie zdobyli potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, Ligue 1 i Puchar Francji. Ponadto trenerem roku wybrany został Luis Enrique.

Jedenastka roku wg. FIFA:

Donnarumma – Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes – Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Dembele, Yamal