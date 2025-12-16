FIFA wybrała piłkarza roku. Yamal musi jeszcze poczekać

Ousmane Dembele zdobył nagrodę dla piłkarza roku podczas gali FIFA The Best. Wcześniej łupem piłkarza Paris Saint-Germain padła Złota Piłka. Wśród faworytów byli również Lamine Yamal i Kylian Mbappe.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FIFA The Best: Ousmane Dembele piłkarzem roku

Wielkimi krokami dobiega końca 2025 rok. Grudzień to najlepszy czas na różnego rodzaju podsumowania, a także przyznanie corocznych nagród. Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się plebiscyt FIFA The Best. Światowa federacja wybierała nie tylko najlepszego piłkarza minionych dwunastu miesięcy, ale również m.in. jedenastkę roku, trenera roku czy piłkarkę roku.

Najważniejsza nagroda, czyli „The Best FIFA Men’s Player” mogła trafić do trzech zawodników. Faworytami podobnie jak w plebiscycie Złotej Piłki byli: Ousmane Dembele i Lamine Yamal. Trzecim nominowanym był Kylian Mbappe. Zwycięzcą okazał się gwiazdor PSG.

Dembele z nagrodą piłkarza roku to niezbyt duże zaskoczenie. Często bywa tak, że nagrodę FIFA otrzymuje ten sam piłkarz, który zdobył Złotą Piłkę. Wyjątki pojawiły się czterokrotnie: w latach 2020-2021 piłkarzem roku FIFA został Robert Lewandowski, w 2022 roku nagroda trafiła w ręce Leo Messiego, a w 2024 roku wygrał Vinicius Junior.

Miniony rok był niezwykle udany dla Dembele. Francuz wraz z Paris Saint-Germain zdobył potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, mistrzostwo i puchar Francji. W porównaniu do poprzedniego sezonu bieżące rozgrywki są nieco słabsze w jego wykonaniu. W 12 meczach zdobył 3 gole i zaliczył tyle samo asyst. Wpływ na słabszą formą bez wątpienia mają problemy zdrowotne piłkarza.