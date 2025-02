Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Osasuna – Real. Podział punktów na Estadio El Sadar

W sobotę wieczorem Osasuna Pampeluna podejmowała na własnym stadionie Real Madryt w meczu 24. kolejki La Ligi. Drużyna Królewskich była zdecydowanym faworytem tego spotkania, a początek dzisiejszego pojedynku należał właśnie do podopiecznych Carlo Ancelottiego. Zespół Los Blancos wyglądał lepiej, czego efektem było w 15. minucie trafienie Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor otrzymał doskonałe podanie od Fede Valverde i z bliskiej odległości nie dał szans bramkarzowi.

Pod koniec pierwszej połowy doszło do niespodziewanej sytuacji – w 39. minucie czerwoną kartkę otrzymał bowiem Jude Bellingham. Nie do końca wiadomo, za co angielski pomocnik wyleciał z boiska, ale najprawdopodobniej chodziło o dyskusję z sędzią zawodów. Arbiter Jose Luis Munuera Montero nie zawahał się ani chwili i pokazał 21-latkowi bezpośredni czerwony kartonik. To zdarzenie oczywiście miało wpływ na dalszy przebieg pojedynku, gdyż goście grali w osłabieniu.

Po zmianie stron gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania – sędzia podyktował rzut karny po faulu Eduardo Camavingi, a jedenastkę na gola zamienił Ante Budimir. Mimo wszystko Real Madryt dominował na boisku, nawet mając jednego zawodnika mniej. Próby Viniciusa Juniora oraz Kyliana Mbappe nie doprowadziły jednak do zdobycia kolejnej bramki. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Jeśli Atletico Madryt oraz FC Barcelona wygrają swoje spotkania w tej serii gier, to wyprzedzą zespół Carlo Ancelottiego w tabeli La Ligi. Zatem przed odwiecznymi rywalami ekipy Los Blancos stoi ogromna szansa na dogonienie aktualnego lidera.

Osasuna Pampeluna – Real Madryt 1:1 (0:1)

0:1 Kylian Mbappe 15′

1:1 Ante Budimir (rzut karny) 51′