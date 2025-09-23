Ojciec Yamala nie uszanował Dembele. Szokująca wypowiedź

Lamine Yamal zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2025. Z werdyktem wyraźnie nie zgodził się ojciec gwiazdora FC Barcelony, który zszokował wypowiedzią dla El Chiringuito.

Rubén Gil / Alamy Na zdjęciu: Mounir Nasraoui i Lamine Yamal

Ojciec Yamala nie uszanował zwycięstwa Dembele

Lamine Yamal przegrał rywalizację o Złotą Piłkę 2025. Statuetka ostatecznie trafiła do faworyzowanego Ousmane’a Dembele, który przekonał jurorów nie tylko indywidualnymi wynikami, ale również sukcesami drużynowymi. Wydaje się, że decydującym czynnikiem mógł być triumf w Lidze Mistrzów z PSG.

Większość kibiców i ekspertów zgadza się z werdyktem, bo Dembele wypadał lepiej od Yamala pod wieloma względami. Do tej grupy nie należy jednak ojciec gwiazdora FC Barcelony. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Mounir Nasraoui pokusił się o naprawdę kontrowersyjne wypowiedzi. Jego słowa to okaz braku szacunku wobec zwycięzcy plebiscytu.

– Musimy powiedzieć, że wydarzyło się tu coś bardzo dziwnego. Myślę, że to największa… nie kradzież, nie powiem tego, ale największa krzywda moralna wyrządzona człowiekowi – powiedział ojciec Yamala na temat werdyktu.

– Uważam, że Lamine jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na świecie, z ogromną przewagą. Nie dlatego, że jest moim synem, ale dlatego, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Nie sądzę, żeby miał rywali – skomentował Mounir Nasraoui.

Tymi wypowiedziami ojciec Lamine’a Yamala zdeprecjonował zwycięstwo Dembele. Co więcej, poważnie uderzył w sam plebiscyt.