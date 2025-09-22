Złota Piłka 2025: Yamal przegrywa z Dembele. W sieci jednomyślność

Ousmane Dembele zdobył Złotą Piłkę 2025! Francuz pokonał Lamine Yamal w ostatecznej rywalizacji. Kibice w mediach społecznościowych nie mają wątpliwości, że Francuz zasłużył na to wyróżnienie.

Dembele wygrywa z Yamalem, kibice nie mają wątpliwości

69. plebiscyt Złotej Piłki organizowany France Football przyniósł wiele emocji. Do końca ważyły się bowiem losy tego, kto finalnie zwycięży w tej najważniejszej kategorii i podniesie w górę Złotą Piłkę, a więc najcenniejsze indywidualne trofeum na świecie. W grze do samego końca pozostawał Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele, ale to finalnie Francuz z PSG sięgnął po tę bezcenną nagrodę.

W mediach społecznościowych pojawiło się bardzo szybko wiele komentarzy na temat słuszności tej nagrody. Warto bowiem przypomnieć, że 28-latek wygrał w minionym sezonie zarówno Ligę Mistrzów, jak i Ligue 1, Puchar Francji oraz Superpuchar Francji.

– Jakby ktoś mi to powiedział dwa lata temu nie uwierzyłbym – napisał na platformie X jednej z kibiców.

– Mimo całego szumu wokół Yamala i innych, wszyscy wiedzieliśmy, kto jest prawdziwym zwycięzcą. Ten, który zdobył potrójną koronę i wygrał Ligę Mistrzów. Najbardziej niesamowita rzeczywistość ze wszystkich. – podsumowuje inny z użytkowników platformy X.

– Problemy Ousmane’a Dembele z kontuzjami w Barcelonie położyły kres jego młodej karierze w Katalonii. Po szokującym transferze do PSG odzyskał formę i pokazał się z najlepszej strony, kiedy jego kariera najbardziej tego potrzebowała. Jeden z najlepszych na świecie w końcu wykorzystał swój potencjał – przypomina z kolei serwis „ESPN”.

Lamine Yamal w minionym sezonie rozegrał 55 spotkań, w których zdobył w sumie 18 goli oraz zanotował 25 asyst. W tym rozgrywkach cudowny nastolatek ma już dwa trafienia i trzy ostatnie podania. Ousmane Dembele z kolei w poprzedniej kampanii rozegrał 53 mecze i zdobył w nich 35 goli oraz zanotował 16 asyst. Obecnie ma już na swoim koncie dwa trafienia i dwa ostatnie podania.

