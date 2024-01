IMAGO / CordonPress/ Inigo Alzugaray Na zdjęciu: Osasuna

Osasuna po emocjonującym meczu pokonała Getafe w 21. serii gier La Liga

Gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w 80. minucie

Autorem decydującego gola był Jesus Arejo, który pokonał Davida Sorię w niesamowity sposób

La Liga. Jesus Arejo dokonał “cudu”

Osasuna podejmowała Getafe w pojedynku 21. kolejki La Liga. Drużyna prowadzona przez Jagobę Arrasate znakomicie rozpoczęła mecz. Już w 9. minucie Raul Garcia skorzystał z dogrania Pablo Ibaneza i pokonał Davida Sorię. W 31. minucie gospodarze prowadzili już 2:0, a na listę strzelców wpisał się Iker Munoz.

Po zmianie stron do głosu doszli podopieczni Jose Bordalasa, którzy za sprawą trafień Borjy Mayorala i Nemanji Makimovicia doprowadzili do remisu. Jednak ostatnie słowo należało do Los Rojillos. W 80. minucie Jesus Areso zszedł do linii końcowej i mimo asysty obrońcy zdecydował się na mocne wstrzelenie piłki w pole karne. Futbolówka nabrała zaskakującej rotacji i wpadła do siatki po odbiciu od słupka.

💥 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐙𝐘 𝐉𝐄𝐒𝐔𝐒 𝐀𝐑𝐄𝐒𝐎?! 🤯 CO TU SIĘ WYDARZYŁO?! 😱



CA Osasuna wygrywa mecz po tym niesamowitym trafieniu! ⚽️😍 Musicie zobaczyć tego gola! ✨🔂 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/LvYrxkDpd3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 21, 2024

Komentatorzy porównali Arejo do Roberto Carlosa, który popisał się podobnym trafieniem w rywalizacji z Tenerife.