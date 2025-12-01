Niepokojąca sytuacja w Barcelonie! W Hiszpanii grzmią ws. Flicka

FC Barcelona, choć jest liderem La Liga, nie prezentuje się na miarę oczekiwań. Hansi Flick coraz częściej daje oznaki wyczerpania, co zauważyli ludzie w klubie - poinformowała Helena Condis.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick jest wyczerpany! Ostatni tydzień był dla niego ciężki

FC Barcelona w trwającym sezonie przegrała już cztery mecze (dwa w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów). Forma zespołu, choć Duma Katalonii jest liderem tabeli, pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie bolesna była ostatnia porażka z Chelsea (0:3). Hansi Flick mimo pozytywnego przekazu w rozmowie z dziennikarzami, poza kamerami sprawia wrażenie wyczerpanego bieżącymi wydarzeniami.

Po ostatnim meczu z Alaves (3:1) kamery pokazały smutny wyraz twarzy Flicka siedzącego na ławce rezerwowych. Przez moment pocieszał go Raphinha, a szkoleniowiec zdradził, co usłyszał od swojego piłkarza. Media donoszą, że jednym z powodów takiego zachowania 60-latka był fakt, że czuje się ignorowany przez sędziów i sfrustrowany brakiem komunikacji z ich strony. Przypomnijmy, że w ostatnim starciu czerwoną kartkę otrzymało dwóch członków sztabu szkoleniowego. Flick nie dostał wyjaśnienia, dlaczego sędzia wyrzucił ich z ławki.

Problem z sędziami oraz porażka z Chelsea mocno wpłynęły na Flicka. Dziennikarka Helena Condis z serwisu Cope zdradziła, że ludzie w szatni, ale także bliskie otoczenie Niemca dostrzegli u niego pierwsze oznaki wyczerpania.

– Rozmawiałam z osobami blisko związanymi z Hansim Flickiem i mówią mi, że bardzo emocjonalnie przeżywa mecze i że to był dla niego wyjątkowo ciężki tydzień. Wielokrotnie próbował publicznie wysyłać pozytywny przekaz podczas konferencji prasowej na Stamford Bridge, ale są ludzie w szatni, którzy mówią mi, że dostrzegają u niego oznaki wyczerpania – przekazała Helena Condis z serwisu Cope.