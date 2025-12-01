Flick i Raphinha odbyli zagadkową rozmowę. To usłyszał trener Barcelony

Po meczu Barcelony z Alaves kamery uchwyciły tajemniczą rozmowę Hansiego Flicka i Raphinhi. Trener Barcelony wyjaśnił, co powiedział mu Brazylijczyk.

Tajemnicza rozmowa Flicka i Raphinha po meczu Barcelony

Po spotkaniu Barcelony z Deportivo Alaves Hansi Flick wcale nie wyglądał na zadowolonego. Jego zespół zwyciężył i dopisał trzy punkty, ale szkoleniowiec nie był zadowolony ze względu na niektóre decyzje sędziowskie.

Najpierw z boiska wyrzucono dwóch członków jego sztabu za protesty, a potem arbiter i VAR w ogóle nie zareagowali po faulu na Lamine Yamalu. Trener powiedział wprost, że nie dostał żadnego wyjaśnienia od sędziów i że problem jest “systemowy”. Flickowi przede wszystkim chodziło o nieodpowiednią komunikację ze strony zespołu sędziowskiego.

Po meczu do Flicka podszedł Raphinha. Zawodnik chciał go uspokoić i powiedział mu, że drużyna może grać znacznie lepiej. Niemiec wyjawił na konferencji prasowej, że usłyszał od Brazylijczyka dokładnie to samo, co w poprzednich tygodniach, czyli obietnicę poprawy.

– Po zakończeniu meczu Raphinha powiedział mi to samo, co powiedziałem ostatnio: Poprawimy się. Będziemy znacznie lepsi w nadchodzących meczach – powiedział dokładnie Flick na konferencji.

🚨 Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”.



🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

