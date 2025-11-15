Niepokój w Madrycie! Mbappe musi przejść badania, możliwa kontuzja

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe narzeka na ból kostki. Wrócił do Madrytu, aby przejść badania

Reprezentacja Francji w ostatni czwartek przypieczętowała awans na Mistrzostwa Świata 2026. Decydujący okazał się mecz z Ukrainą, który podopieczni Didiera Deschampsa wygrali (4:0). Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Kylian Mbappe, dorzucając również asystę. Na nieszczęście francuskich kibiców gwiazdor Realu Madryt musiał opuścić zgrupowanie z powodu podejrzenia kontuzji.

Kylian Mbappe po meczu z Ukrainą narzekał na ból w prawej kostce. Selekcjoner wicemistrzów świata potwierdził, że 26-latek wrócił do Madrytu, gdzie przeszedł dodatkowe badania. Dla Realu Madryt to tylko część złych wiadomości, ponieważ z urazem zmaga się także Eduardo Camavinga. W przypadku pomocnika chodzi o dyskomfort w mięśniu lewego ścięgna udowego. Na ten moment nie wiadomo jednak, co wykazały wyniki badań u napastnika Królewskich. Ani klub, ani francuska federacja nie poinformowały o jego stanie zdrowia.

Od początku sezonu Mbappe udowadnia, że jest w znakomitej formie. W rozgrywkach klubowych zdobył 18 goli i zaliczył 2 asysty w 16 meczach. Do tego dołożył również 5 bramek i 3 asysty w 4 spotkaniach w ramach eliminacji Mistrzostw Świata.

W najbliższą niedzielę Francuzi rozegrają ostatnie spotkania w eliminacjach, a ich rywalem na wyjeździe będzie Azerbejdżan. W poprzednich pięciu meczach uzbierali 13 punktów, odnosząc cztery zwycięstwa i raz niespodziewanie remisując z Islandią.