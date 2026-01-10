Neymar wypalił ws. gwiazdy Realu Madryt! „Najlepszy na świecie”

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Neymar

Guler najlepszy na świecie? Tak twierdzi Neymar

Arda Guler dołączył do Realu Madryt latem 2023 roku za kwotę 26 milionów euro. Wówczas rywalizowały o niego największe kluby w Europie, w tym między innymi Barcelona. On sam wybrał, że pragnie kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabeu, spełniając przy tym swoje piłkarskie marzenia.

Pod wodzą Carlo Ancelottiego turecki piłkarz nie mógł liczyć na wiele, gdyż ten widział w nim opcję dopiero na przyszłe lata. Jego sytuacja mocno zmieniła się za to po przybyciu Xabiego Alonso, który z miejsca postawił właśnie na niego.

Obecny sezon uchodzi za przełomowy dla Gulera, który wreszcie wywalczył miejsce w pierwszym składzie Realu Madryt. Ma na koncie trzy trafienia oraz osiem asyst w 27 występach, w większości z nich grając od pierwszej minuty.

O opinię na temat Gulera zapytany został Neymar, który rozmawiał z piłkarką Aycan Yanaç. Były gwiazdor Barcelony wypalił, nazywając go najlepszym pomocnikiem na świecie. Być może wpływ na jego reakcję miał fakt, że rozmawiał z kobietą z Turcji.

– Arda Guler to niesamowity piłkarz, ma olbrzymią jakość. Uważam, że jest najlepszym pomocnikiem na świecie, dodatkowo jest bardzo młody – odpowiedział były gwiazdor Barcelony w rozmowie z turecką piłkarką.