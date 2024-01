Największy szwedzki talent trafi do Tottenhamu?

IMAGO / Emma Wallskog Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Tottenham myśli o pozyskaniu talentu ze Szwecji

Lucas Bergvall gra na pozycji środkowego pomocnika

Interesuje się nim także FC Barcelona

Tottenham chce walczyć o szwedzki talent

O Lucasie Bervallu zrobiło się głośno, gdy mając zaledwie 16 lat zadebiutował w pierwszym zespole Gjurgardens IF. Obecnie ma już na koncie 25 występów w lidze. Pomocnik zbiera świetne noty, co nie uszło uwadze większych klubów.

Wcześniej informowano, że na radarze ma go sama Barcelona. Teraz, jak donosi SkySports, do walki o zakontraktowanie włączył się Tottenham. Menedżer Ange Postecoglou znany jest z tego, że sprowadza do swoich drużyn zdolnych graczy z mniej znany lig.

W sprowadzeniu Szweda pomóc ma nowy dyrektor techniczny Tottenhamu, Duńczyk Johan Lange, który znakomicie zna skandynawski rynek. Spekuluje się, że do transferu miałoby dojść po zakończeniu sezonu.

Czytaj także: Hojbjerg powiedział “nie”. Transfer nie dojdzie do skutku