Mourinho wybrał filary Realu. Sześciu piłkarzy ma pewne miejsce w składzie

Jose Mourinho rozpoczął budowę nowego Realu Madryt i coraz wyraźniej zarysowuje się jego podstawowa jedenastka. Jak informuje „AS”, portugalski szkoleniowiec wskazał już sześciu zawodników, którzy na ten moment są niepodważalnymi elementami wyjściowego składu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ci piłkarze Realu będą kluczowi

Real Madryt przygotowuje się do nowego sezonu pod wodzą Jose Mourinho, a pierwsze tygodnie pracy pozwoliły trenerowi wyłonić grupę zawodników, na których zamierza opierać swój projekt. Według „AS” pewne miejsce w podstawowym składzie mają obecnie Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior oraz Kylian Mbappe.

To właśnie oni mają stanowić trzon zespołu we wszystkich formacjach. Szczególnie szybko zaufanie Mourinho zdobył Marc Cucurella, który dopiero tego lata trafił do Realu, a już jest postrzegany jako pierwszy wybór na lewej stronie defensywy.

Nie oznacza to jednak, że skład jest całkowicie zamknięty. Według źródła wciąż trwa rywalizacja o miejsce w środku obrony. O grę walczą Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rudiger oraz Eder Militao. Otwarta pozostaje również sytuacja w środku pola, zwłaszcza jeśli do zespołu dołączy Rodri z Manchesteru City.

Mourinho nie podjął także ostatecznych decyzji dotyczących prawej strony boiska. Portugalski szkoleniowiec testował już zarówno Denzela Dumfriesa, jak i Trenta Alexandra-Arnolda w bardziej ofensywnej roli. Według „AS” ewentualne sprowadzenie Yana Diomande mogłoby całkowicie zmienić układ sił na prawym skrzydle. Na razie jedynie sześciu zawodników może być spokojnych o miejsce w wyjściowym składzie, a o pozostałe pozycje walka potrwa do początku sezonu.