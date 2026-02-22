Mourinho kandydatem na następcę Arbeloi. Real nawet się nie wahał

Real Madryt wciąż nie zdecydował, czy Alvaro Arbeloa pozostanie trenerem zespołu w przyszłym sezonie. AS podaje, że gdyby miało dojść do zmiany, na pewno nie zostanie zatrudniony Jose Mourinho. Królewscy mimo plotek nie rozważają kandydatury Portugalczyka.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho skreślony przez Real Madryt

Real Madryt w styczniu zmienił trenera, wybierając na następcę Xabiego Alonso niedoświadczonego Alvaro Arbeloę. W komunikacie nie ogłoszono, jak długi będzie kontrakt hiszpańskiego szkoleniowca. Media nie są zgodne co do długości umowy. Część źródeł twierdzi, że porozumienie obowiązuje także w przyszłym sezonie. Inni uważają, że to krótkoterminowy kontrakt.

Ze względu na niepewną przyszłość Arbeloi w przestrzeni medialnej jest bardzo dużo plotek odnośnie potencjalnych następców. W gronie największych kandydatów wymienia się od kilku tygodni Jose Mourinho, czyli byłego trenera Królewskich.

Najnowsze informacje dziennika AS sugerują, że Mourinho nie ma najmniejszych szans na ponowne zatrudnienie w Madrycie. Real nigdy nie rozważał go w gronie kandydatów od momentu, gdy zwolniony został Xabi Alonso. Wygląda więc na to, że jego przyszłość związana jest z Benfiką, którą przejął na początku sezonu 2025/2026. W Lizbonie ma kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

Źródło poinformowało również, że drugi z kandydatów – Unai Emery – również nie znajduje się na liście życzeń. O hiszpańskim trenerze także pisały jakiś czas temu media, łącząc go z 15-krotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów.

Na ten moment Real Madryt zajmuje 1. miejsce w La Liga z dorobkiem 60 punktów, ale Barcelona ma jeden mecz mniej i może ich wyprzedzić w każdej chwili. Ostatnio Los Blancos przegrali niespodziewanie z Osasuną (1:2).